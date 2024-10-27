«Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» благодаря дублю Кошелева
«Ак Барс» победил «Адмирал» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.
У казанской команды в этой игре заброшенными шайбами отметились Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин и Семен Кошелев, который оформил дубль. Кирилл Семенов сделал две результативные передачи. Голы гостей забили Александр Шевченко и Джек Родуолд.
«Ак Барс» одержал третью победу в последних четырех играх и с 22 очками занимает третье место в таблице «Востока». У «Адмирала» 19 баллов и восьмая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Голы: Кошелев — 4 (Терехов), 27:45 — 1:0. Лямкин — 3 (Семенов), 28:28 — 2:0. Яшкин — 7 (Семенов, Барабанов), 40:23 — 3:0. Кошелев — 5 (Яруллин, Коршков), 43:09 — 4:0. Родуолд — 4 (бол., Шулак), 46:21 — 4:1.
Вратари: Билялов — Мишуров.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 36 (10+11+15) — 28 (11+8+9).
Судьи: Акузовский, Юдаков.
27 октября. Казань. Татнефть-Арена. 8236 зрителей
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