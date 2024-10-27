«Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» благодаря дублю Кошелева

«Ак Барс» победил «Адмирал» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

У казанской команды в этой игре заброшенными шайбами отметились Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин и Семен Кошелев, который оформил дубль. Кирилл Семенов сделал две результативные передачи. Голы гостей забили Александр Шевченко и Джек Родуолд.

«Ак Барс» одержал третью победу в последних четырех играх и с 22 очками занимает третье место в таблице «Востока». У «Адмирала» 19 баллов и восьмая позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Кошелев — 4 (Терехов), 27:45 — 1:0. Лямкин — 3 (Семенов), 28:28 — 2:0. Яшкин — 7 (Семенов, Барабанов), 40:23 — 3:0. Кошелев — 5 (Яруллин, Коршков), 43:09 — 4:0. Родуолд — 4 (бол., Шулак), 46:21 — 4:1.

Вратари: Билялов — Мишуров.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (10+11+15) — 28 (11+8+9).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

27 октября. Казань. Татнефть-Арена. 8236 зрителей