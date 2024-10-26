Главный тренер «Миннесоты» Хайнц высказался об игре российских новичков команды

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнц в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил игру нападающих Марата Хуснутдинова и Якова Тренина.

— Хуснутдинов сделал хороший шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, когда он пришел из КХЛ и сыграл несколько матчей в конце сезона. Он провел лето здесь, привыкает к энхаэловскому стилю игры с ее скоростью и борьбой за шайбу на каждом метре площадки. Он хорош на вбрасываниях, завоевал место в спецбригаде меньшинства. Похоже, Марат движется в верном направлении. Это хорошо, потому что он молодой игрок, который получил некоторый опыт в прошлом сезоне, но нужно было расти дальше. И он сделал шаг вперед, чтобы доказать, что он — игрок НХЛ на каждый день.

Тренин — хоккеист того типа, на которого мы нацеливались из-за его стиля игры. Большой сильный парень, хорош в меньшинстве, может и забивать. У него сложно отнять шайбу, он привносит в игру мощь. Я реально доволен обоими этими приобретениями!