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Сегодня, 13:00

«Авангард» — «Металлург»: смотреть матч КХЛ онлайн трансляция

«Авангард» сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 27 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Макеев Алексей, игрок ХК «Авангард».
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» сыграет с «Металлургом» в FONBET Чемпионате КХЛ в воскресенье, 27 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Авангард» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также смотреть игру можно на официальном сайте КХЛ. Жители Омска смогут посмотреть матч своей команды на телеканале «12». Начало эфира — в 16.45 по местному времени. Для жителей Магнитогорска трансляция встречи будет доступна на телеканале ОТВ. Начнется эфир — в 15.50 по местному времени.

Омская команда набрала 13 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Команда Андрея Разина с 20-ю баллами располагается на 4-й строчке на Востоке.

Матч «Авангард» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 20 16 4 34
2 СКА 20 14 6 29
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Торпедо 19 10 9 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 18 10 8 21
9 Витязь 19 9 10 18
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 19 11 8 24
3 Нефтехимик 21 8 13 21
4 Металлург Мг 20 10 10 20
5 Ак Барс 16 10 6 20
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 18 8 10 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 18 6 12 13
11 Амур 19 5 14 12
12 Барыс 19 5 14 11
Результаты / календарь
17.10
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27.10
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29.10
30.10
31.10
1.11
27.10 14:00
Авангард – Металлург Мг
 - : -
27.10 14:00
Торпедо – Витязь
 - : -
27.10 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
27.10 17:00
Ак Барс – Адмирал
 - : -
27.10 17:00
Локомотив – Динамо Мн
 - : -
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