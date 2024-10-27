«Авангард» сыграет с «Металлургом» в FONBET Чемпионате КХЛ в воскресенье, 27 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Авангард» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также смотреть игру можно на официальном сайте КХЛ. Жители Омска смогут посмотреть матч своей команды на телеканале «12». Начало эфира — в 16.45 по местному времени. Для жителей Магнитогорска трансляция встречи будет доступна на телеканале ОТВ. Начнется эфир — в 15.50 по местному времени.

Омская команда набрала 13 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Команда Андрея Разина с 20-ю баллами располагается на 4-й строчке на Востоке.

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