ЦСКА оправился от неудач. Армейцы разгромили тонущий «Амур»
FONBET Чемпионат КХЛ
ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)
Голы: Полтапов — 7 (Соркин), 0:14 — 1:0. Афанасьев — 1 (Исхаков, Классон), 7:41 — 2:0. Мамин — 1 (Фатеев, Нестеров), 9:22 — 3:0. Исхаков — 7 (бол., Седов, Афанасьев), 17:55 — 4:0. Афанасьев — 2 (бол., Исхаков, Седов), 38:01 — 5:0. Абрамов — 10 (Соркин), 50:04 — 6:0. Мамин — 2 (Фатеев), 55:10 — 7:0.
Вратари: Просветов — Бобков (Лозебников, 9:22).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 39 (14+10+15) — 23 (10+7+6).
Судьи: Метальников, Степучев.
Москва. «ЦСКА Арена».
ЦСКА прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ разгромом «Амура» (7:0). Хабаровская команда — одно из главных разочарований текущего сезона, хотя летом она серьезно усилилась.
Кто выделился в составе ЦСКА
Армейцы вышли вперед уже спустя 14 секунд после начала матча — Прохор Полтапов забросил седьмую шайбу в сезоне. Куда сильнее голов ждали от пришедшего летом Егора Афанасьева: нападающий вернулся из Северной Америки, где в прошлом сезоне показал хорошую результативность в «Милуоки Адмиралс» — 54 результативных действия в 54 играх АХЛ. Однако в ЦСКА Афанасьев стартовал натужно: до игры с «Амуром» оформил за 12 матчей лишь две голевые передачи и постепенно получал все меньше игрового времени.
Также дублем отметился Максим Мамин: нападающий был одним из лидеров ЦСКА в прошлом сезоне — настрелял 37 результативных баллов в регулярном чемпионате, став лучшим снайпером команды с 19 голами. Однако в текущем чемпионате Максим стартовал слабо — до «Амура» выжал всего два ассиста за 15 игр регулярного чемпионата.
Как ЦСКА выступает в этом сезоне
В матче с «Амуром» армейцы провели огненный первый период — забросили четыре шайбы, после чего добавили еще три гола. Благодаря этой победе москвичи прервали серию из четырех поражений, а также вернулись в топ-5 Западной конференции. Однако коллектив Ильи Воробьева все равно прилично отстает от лидеров: «Локомотив» оторвался уже на девять очков, СКА — на четыре. При этом у ЦСКА всего восемь побед в 19 играх регулярного чемпионата. Ходили слухи, что в команде даже сменят главного тренера — в качестве замены Воробьева называли Сергея Федорова.
«В данный момент я уверен только в том, что перед ЦСКА правильно поставлена задача — завоевать Кубок Гагарина, — анализировал в интервью «СЭ» бывший игрок ЦСКА Борис Михайлов. — Другой цели у нашего клуба быть не может. К сожалению, игра пока далека от идеала. Явно не хватает стабильности. Но ничего, команда новая, еще строится. Нужно потерпеть.
В ЦСКА собраны молодые и очень перспективные хоккеисты. В том числе ребята, которые вернулись из Северной Америки. Они считают себя игроками уровня НХЛ, хотя не каждому удалось там себя проявить. Поэтому сейчас с точки зрения психологии им надо кое-что поменять. Здесь-то не АХЛ, а КХЛ — вторая по силе лига мира!»
«Амур» — одно из главных разочарований КХЛ
Хабаровская команда тоже не впечатляет: набрала 12 очков и расположилась на предпоследней строчке Восточной конференции. Поражение от ЦСКА стало четвертым кряду, хотя летом «Амур» неплохо усилился — привлек пятерых новичков. Самым заметным стал Алекс Гальченюк из СКА. При этом даже в прошлом сезоне клуб финишировал восьмым в конференции и отобрался в плей-офф, где в первом раунде уступил «Металлургу» в шести матчах. Сейчас он находится в шести баллах от топ-8 и идет предпоследним по голам (34) во всей лиге.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|15
|4
|32
|2
|СКА
|19
|13
|6
|27
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|10
|8
|23
|5
|ЦСКА
|19
|8
|11
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|17
|9
|8
|19
|9
|Витязь
|18
|9
|9
|18
|10
|Сочи
|18
|7
|11
|16
|11
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|19
|14
|5
|30
|2
|Автомобилист
|18
|10
|8
|22
|3
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|4
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|5
|Адмирал
|17
|8
|9
|19
|6
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|19
|7
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|8
|Сал. Юлаев
|15
|9
|6
|18
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|18
|5
|13
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|23.10
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 3
|23.10
|16:30
|
Авангард – Трактор
|3 : 4
|23.10
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|1 : 2
|23.10
|19:30
|
ЦСКА – Амур
|7 : 0
|23.10
|19:30
|
Куньлунь РС – СКА
|0 : 8