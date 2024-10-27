Юров назвал Малкина главным человеком для Магнитогорска: «Надеюсь, скоро присоединится к нам»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров прокомментировал отношение в Магнитогорске к нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину.

«Малкин — главный человек для Магнитогорска. В «Металлурге» все были рады его пятисотой шайбе. Приятно, что о нем не забывают в городе, нет никаких обид. Надеюсь, он скоро присоединится к нам», — цитирует Юрова Legalbet.

В текущем сезоне 38-летний россиянин набрал 14 (3+11) очков в 10 матчах за «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ.