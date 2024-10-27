Тарасова: «Памятник моему отцу в Омске — дань памяти великому тренеру»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию, что в Омске установят памятник ее отцу, заслуженному тренеру СССР по хоккею Анатолию Тарасову.
«Очень хорошая новость, я благодарна Омску за эту инициативу с памятником, это дань памяти. Папа заслужил это. Он был великим человеком в спорте, а великих нужно помнить всегда. Таких тренеров, как Анатолий Тарасов, не хватает сейчас в нашем спорте. Если получится, конечно, я хотела бы поучаствовать в церемонии открытия памятника моему папе», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.
Администрация Омска сообщила, что в городе установят памятник Анатолию Тарасову. Он будет находиться на площадке перед зданием Ледового дворца имени Евгения Шастина. Работы планируют завершить до конца 2024 года.
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