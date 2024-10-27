Дорофеев забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» реализовал большинство в конце второго периода в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Шайбу забросил российский нападающий Павел Дорофеев. Для него этот гол стал четвертым в сезоне. Всего у него 4 (4+1) очков в 9 играх.