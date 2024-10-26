Капризов признан второй звездой матча «Филадельфия» — «Миннесота»

Читать «СЭ» в

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан второй звездой матча с «Филадельфией» (5:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин в этой игре сделал две голевые передачи.

Первой звездой матча стал форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, набравший 5 (3+2) очков. Третьей звездой признан нападающий «Флайерз» Трэвис Конекны — 5 (1+4) очков.