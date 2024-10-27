«Монреаль» обыграл «Сент-Луис» и прервал неудачную серию

«Монреаль» победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Канадиенс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российские нападающие «Блюз» Алексей Торопченко и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.

«Монреаль» с 7 очками занимает 14-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идут на 7-й строчке в Западной конференции.