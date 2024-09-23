В СКА пришел защитник из НХЛ, он сильнее на голову большинства легионеров. Но приживется ли Деанджело в Питере?

И главное, сработается ли американец с Романом Ротенбергом.

Роман Ротенберг не был бы собой, не анонсируй он приход очередного хоккеиста отрывком из знаменитого фильма. После того как в его Телеграм-канале появилась сцена из легендарной комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России», нетрудно было догадаться, что совсем скоро в Санкт-Петербурге объявится бывший защитник «Рейнджерс», «Филадельфии» и «Каролины» Энтони Деанджело.

Сейчас меньше всего хочется снова разбираться в том, как СКА сумеет утрамбовать зарплату очередного статусного новичка под потолок зарплат, где свободным осталось пространство в два миллиона рублей. Чудодейственная схема петербуржцев уже была разжевана на примере контракта Евгения Кузнецова. Легко представить, что Деанджело подпишется на оклад ниже его реально рыночной стоимости, ему пропишут не учитывающиеся в платежке космические бонусы за чемпионство и попадание в тройку самых результативных защитников чемпионата, а ради общей великой цели очередной бедолага переподпишет контракт с понижением в шесть раз — армейский альтруизм жив не Грицюком единым. Вполне реален и вариант, при котором место для американца расчистят за счет полноценного обмена кого-то из команды ротации. Как бы то ни было, помешать трансферу и доказать его «нечистоплотность» лига в очередной раз не сможет. С этим нужно смириться — инструментов для того, чтобы прижать петербуржцев, у КХЛ попросту нет.

Оказаться в СКА Деанджело мог еще летом. Только тогда он еще активно пытался найти себе односторонний контракт в НХЛ и параллельно оценивал себя перед российскими клубами в 4 миллиона долларов, не совсем осознавая реалии кахаэловского рынка. Теперь же его запросы, по данным портала Yardbarker, умерились до 1 миллиона долларов.

Куда интереснее, сумеет ли горячий и взрывной парень с итальянскими корнями ужиться характерами с не менее взрывным главным тренером армейцев. За океаном Тони давно уже заработал себе репутацию импульсивного скандалиста без царя в голове. В юниорской лиге Онтарио он получал дисквалификации за оскорбление товарища по команде и судей. В АХЛ искал совершенно бессмысленные драки и продолжал кидаться на арбитров. А нашумевшая потасовка в подтрибунном тоннеле с Александром Георгиевым во время матча с «Питтсбургом» стала причиной ухода из «Рейнджерс», где защитник раскрылся и успешно прогрессировал. Легко представить, как в один из стрессовых моментов между ним и Ротенбергом может вспыхнуть пламя, которое спровоцирует настоящий взрыв.

Способность Деанджело стать настоящей звездой КХЛ сомнений не вызывает. Технически американец, набиравший в лучшие годы по 50 очков в «Рейнджерс» и «Каролине», на голову сильнее многих коллег по амплуа, которые в разное время разрывали нашу лигу. Окажись он в «Салавате Юлаеве», где после ухода Филипа Ларсена до сих пор не могут найти по-настоящему качественного плеймейкера в оборонительную линейку, и ни у кого бы не возникло вопросов относительно целесообразности подобного трансфера. Рядом с Ливо, Ремпалом, Тоддом и Хмелевски со своими катанием, видением площадки, первым пасом и атакующими навыками Тони стал бы лидером команды из Башкирии. Однако американец едет не в похудевшую нынче Уфу, а в раздутый донельзя и переполненный Санкт-Петербург, где люди стоят на голове друг у друга.

Тони Деанджело и Роман Ротенберг. Фото ХК СКА

Специфика новичка армейцев, как и любого другого атакующего защитника, заключается в том, что его продуктивность заметно снижается без достаточного игрового времени в большинстве. В идеале бывший партнер Панарина должен быть первой опцией на синей линии и забирать себе большую часть айстайма при розыгрыше лишнего. Однако делить свой хлеб в спецбригадах ему придется с, возможно, сильнейшим защитником мира за пределами НХЛ Никишиным, любимцем Ротенберга Фальковским и еще одним вчерашним энхаэловцем Зайцевым, чей переход считали большим достижением.

Отдать легионеру место в первом юните — равно обделить одного из главных талантов страны и заставить его «доедать» в среднем по 20-30 секунд за американцем. А еще в таком случае — питерскому боссу пойти наперекор собственной риторике о том, что наши хоккеисты лучше иностранцев. Как он собирается равномерно делить большинство между своими исполнителями, пока непонятно.