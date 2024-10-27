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Малкин признан второй звездой матча «Питтсбурга» с «Ванкувером»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал второй звездой матча против «Ванкувера» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

38-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи, набрав три очка.

Первой звездой матча признан форвард «Ванкувера» Аршдип Бэйнс, забросивший победную шайбу. Третьей звездой стал голкипер «Кэнакс» Кевин Ланкинен, отразивший 21 бросок по своим воротам.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Нью-Джерси 11 5 6 12
3 Каролина 7 5 2 10
4 Вашингтон 7 5 2 10
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 10 3 7 7
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Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Торонто 9 4 5 9
4 Баффало 9 4 5 9
5 Бостон 9 4 5 9
6 Оттава 7 4 3 8
7 Детройт 8 4 4 8
8 Монреаль 8 3 5 7
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 9 5 4 10
5 Юта 9 4 5 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 6 3 13
2 Лос-Анджелес 9 5 4 12
3 Калгари 8 5 3 11
4 Ванкувер 7 4 3 10
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6 Анахайм 7 3 4 7
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Тампа-Бэй – Вашингтон
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Монреаль – Сент-Луис
 5 : 2
27.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 2 : 1
27.10 02:00
Калгари – Виннипег
 3 : 5
27.10 02:00
Бостон – Торонто
 4 : 3 ОТ
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Айлендерс – Флорида
 3 : 6
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Даллас – Чикаго
 4 : 2
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 4 : 3 ОТ
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