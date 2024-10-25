Как остановить такой СКА? Армейцы выдали лучшую игру сезона, а «Спартак» — сломался
FONBET Чемпионат КХЛ
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Голы: Порядин — 9 (Морозов), 12:40 — 1:0. Филин — 2 (Усманов), 18:50 — 2:0. Кузнецов — 5 (Зайцев, Плотников), 25:43 — 2:1. Бардаков — 7 (Воробьев, Григоренко), 26:10 — 2:2. Глотов — 9 (бол., Деанджело, Грицюк), 30:43 — 2:3. Плотников — 11 (Никишин, Демидов), 42:14 — 2:4. Галенюк — 1 (Бардаков, Воробьев), 45:58 — 2:5.
Вратари: Николаев — Заврагин.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 27 (9+8+10) — 42 (12+17+13).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
25 октября. Москва. «Мегаспорт».
Главный вопрос перед стартом сезона применительно к СКА звучит одинаково уже не первый год. Смогут ли армейцы максимально раскрыть собственный потенциал? В таком случае конкурентов у них и близко не будет. До кубковой весны еще очень много времени. Но матч в «Мегаспорте» дал понять, насколько велики возможности нынешнего СКА. Кажется, ни одна из его последних версий своей силой и близко не напоминала нынешнюю. Мотивированного «Спартака» при поддержке своих трибун хватило всего на 20 минут.
Когда Роман Ротенберг после разгрома «Куньлуня» в среду заявил, что его команда провела не лучшую игру, победив 8:1, то эти слова воспринимались с большим удивлением. Но главный тренер СКА на фоне серии из пяти побед подряд не красовался. Первый период матча в против злого «Спартака» в этом убедил на сто процентов.
Фаворита из Санкт-Петербурга можно переигрывать даже в нынешнем состоянии. Для этого надо находиться в идеальном состоянии с первой и до последней минуты. Допустишь одну ошибку — можно уже не выплыть.
Красно-белые, добыв солидное преимущество в две шайбы, растеряли его всего за 27 секунд. СКА провалил первый период, но в его составе много личностей, которые могут в один момент перевернуть течение игры. Такого мастера, как Евгений Кузнецов, больше в лиге ни у кого нет. Он изящно разобрался с вратарем «Спартака» Дмитрием Николаевым и вернул свою команду к жизни.
При равном счете главный тренер хозяев Алексей Жамнов взял тайм-аут, попытавшись привести игроков в чувство при помощи великого и могучего. Резкие фразы, которые попали в трансляцию, стали предметом для обсуждения. Только дела красно-белых от этого лучше не стали.
«Спартак», один из лидеров сезона, под давлением гостей сломался, а оперативно провести ремонт Жамнову и его помощникам не удалось. Складывается впечатление, что в своей нынешней конфигурации команда достигла определенного потолка. Второй год подряд красно-белые тщетно пытаются решить одни и те же проблемы. На фоне потерявшихся лидеров эта задача кажется невыполнимой.
Для замаха на большие цели недостаточно выжимать максимум из имеющихся ресурсов. Необходимо качественное усиление, а не только сохранение имеющегося состава.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|20
|16
|4
|34
|2
|СКА
|20
|14
|6
|29
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Торпедо
|19
|10
|9
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|18
|10
|8
|21
|9
|Витязь
|19
|9
|10
|18
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|20
|15
|5
|32
|2
|Автомобилист
|18
|10
|8
|22
|3
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|21
|4
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|5
|Ак Барс
|16
|10
|6
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|8
|Адмирал
|18
|8
|10
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|19
|5
|14
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|25.10
|18:00
|
Лада – Трактор
|1 : 2 ОТ
|25.10
|19:00
|
Локомотив – Амур
|5 : 0
|25.10
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|2 : 0
|25.10
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|2 : 1
|25.10
|19:30
|
Спартак – СКА
|2 : 5
|25.10
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|3 : 4 ОТ