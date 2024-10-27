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Сегодня, 16:20

Почему Карпин прав, а реакция комментаторов — неадекватна. Они забыли, в чем заключается их работа

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин (справа) и комментатор Георгий Черданцев
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин (справа) и комментатор Георгий Черданцев.
Фото «СЭ»
Колонка корреспондента «СЭ» на скандальную тему.

Мнение

Оказывается, в российском футболе небольшой скандал. Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что выключает звук во время трансляций, так как его не устраивает работа комментаторов: вместо того чтобы рассказывать о матче, делятся каким-то анализом и вспоминают истории.

В футболе все немного иначе, все очень злопамятные и нервные. Но даже меня поразила реакция. Комментаторы обиделись и принялись «мстить». Кто-то часть матча только «гонял мяч», кто-то позволял себе шпильки в адрес Карпина, хотя непонятно, при чем здесь его работа в сборной, какой бы она ни была.

Но, к сожалению, у нас это нормальная практика, когда в ответ на справедливую претензию начинают обсуждать не ее, а кидаться на оппонента. Однако Карпин-то на тысячу процентов прав. Я к работе комментаторов на хоккейных матчах отношусь довольно строго, но когда летом послушал немного футбола, то был в ужасе. Там кошмар.

Претензии Карпина вообще не услышаны, хотя они вполне логичны. Комментаторы ведь реально делают все, что угодно, но не работают по своему профилю. Их качество проверить легко. Отвернитесь от экрана и попытайтесь понять, что происходит в этот момент.

Константин Генич, Валерий Карпин, Георгий Черданцев. Карпин жестко прошелся по футбольным комментаторам. Они не стали молчать и кинули «ответки»

Футбольные и хоккейные комментаторы вообще забыли, зачем они работают на матче. На «КХЛ ТВ» часто используется связка «комментатор — эксперт». Кажется, что все логично и будет работать. Один ведет игру, а второй анализирует во время пауз какие-то моменты. И даже в такой простой ситуации у них ничего не получается. Приведу несколько примеров из хоккея, но многие вещи актуальны и для футбола.

Практически все комментаторы путают работу на канале со своим личным блогом. Кто-то позволяет себе лирические отступления на любые темы, хотя его никто об этом не просит. Заведи Telegram-канал и делись своим мнением, в чем проблема? Те, кто заинтересуется, подпишутся.

Комментаторы Роман Скворцов и Александр Хаванов
Комментаторы Роман Скворцов и Александр Хаванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кто-то, вместо того чтобы просто водить шайбу, успевает сообщить статистику, поделиться мнением, проанализировать игру, сделать прогноз — и все это в одном предложении! При этом совершенно непонятно, что происходит на льду.

Но даже наличие эксперта никак не помогает многим комментаторам КХЛ избавиться от каких-то оценок, анализа, рассуждений. Очнитесь, это никому не нужно! Не надо этих «неудачная передача, он планировал отдать туда, но у него не получилось». Это не ваше дело. Точная передача, неточная, перехват. Все. Меньше слов, куда вы лезете?

На «КХЛ ТВ» забыли напоминать комментаторам о их работе. О том, что надо просто рассказывать об игре, без всяких отступлений. Представьте, вы пришли в кофейню выпить кофе, а вам предлагают купить акции, постирать вещи, пытаются узнать, где вы отдыхали, и стараются подстричь.

Мы приходим только за кофе. Нам больше ничего не надо.

И потому функция «интершум» становится все более популярной. Если ее сделать платной, то доходы сервиса возрастут в разы.

Однако проблема не только в комментаторах, которые не хотят комментировать, но и в экспертах, которые не хотят давать экспертизу — или не могут это делать.

Георгий Черданцев. Комментаторы мстят Карпину! Генич, Черданцев и Трушечкин прямо в эфире отреагировали на критику тренера

Вслушайтесь практически в любой репортаж. Один начинает говорить о том, что «счет на табло изменился», «зрители активно поддерживают команду» или «шайба выброшена из зоны». Это что такое? Это не экспертное мнение. Мой попугай может справиться с такой задачей.

Говорят, что футбольные комментаторы начали апеллировать к «наследию Николая Озерова», мол, он же анализировал и комментировал, став великим. Вы хотя бы изучите время, когда работал Озеров. Так и мы можем вспомнить, что во времена Османской империи спортивных комментаторов не было. Чем аргумент хуже?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Валерий Карпин
КХЛ
РПЛ
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3
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4
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5
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6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
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 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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 - : -
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