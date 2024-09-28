Кузнецов выбыл на два месяца из-за травмы. Теперь он рискует не заработать почти миллиард
Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своем Телеграм-канале сообщил, что травма, полученная нападающим Евгением Кузнецовым в матче с «Северсталью» (8:5), оказалась серьезной. «На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца», — написал 43-летний специалист.
Большая потеря для армейцев
По словам Ротенберга, клуб разработал детальный план восстановления форварда, на каждом этапе с ним будут работать врачи и тренеры по ОФП.
«Мы не будем форсировать подготовку — нам и всей лиге нужен полностью здоровый Кузя, который сможет показывать свое мастерство на 100 процентов. Женя — лучший игрок в КХЛ, лидер команды и на льду, и в раздевалке — не сомневаюсь, что вместе с командой его возвращения ждут болельщики всех команд, не только СКА. Конечно же, для нас это большая потеря, но, как я вчера сказал, все ребята сыграли за нашего Кузю, мы посвятили ему победу и в дальнейшем тоже будем побеждать в том числе и за него».
Тренер также пожелал Евгению здоровья и заявил, что команда с нетерпением ждет его возвращения на лед.
Как Кузнецов получил травму
Неприятный эпизод произошел в первом периоде матча с «Северсталью». Звездный нападающий потянулся к шайбе, а затем схватился за руку. Он ушел в раздевалку, находясь в состоянии явного дискомфорта.
На пресс-конференции после встречи Ротенберг сообщил, что игрок отправился в больницу на обследование.
Евгений останется без бонусов?
Если взглянуть на календарь, то при худшем раскладе ближайшие 22 матча (включая игру 28 ноября с «Адмиралом») СКА проведет без Кузнецова. И для нападающего это ужасная новость, ведь его заработок во многом зависит от индивидуальных показателей.
Летом форвард подписал четырехлетний контракт со СКА. Его соглашение — беспрецедентное для нынешней КХЛ, которая заметно снизила расходы клубов с введением жесткого потолка зарплат. Ни один коллектив не может тратить на зарплаты больше 900 миллионов рублей в год, но армейцы воспользовались лазейкой: они прописали бонусы за попадание в топ-3 по голам, очкам, показателю «плюс-минус» и за победу в Кубке Гагарина.
В этом сезоне Кузнецов получит 50 миллионов рублей в год, в трех последующих — по 92. Но бонусы за каждый год прописаны сумасшедшие:
— 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионата
— 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших снайперов регулярного чемпионата
— 300 миллионов за попадание в топ-3 самых полезных игроков (по показателю «плюс-минус») регулярного чемпионата
— 100 миллионов за победу в Кубке Гагарина.
Получается, что суммарно при выполнении всех пунктов Евгений может заработать 4 миллиарда 326 миллиона рублей (до вычета налогов). Но теперь заработать 900 миллионов за топ-3 в трех номинациях будет крайне тяжело из-за пропуска большого количества игр. Конкуренция в лиге бешеная, и пока Кузнецов будет восстанавливаться, остальные игроки будут набирать очки.
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