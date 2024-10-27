«Лос-Анджелес» выиграл у «Юты», Сергачев сделал голевую передачу

«Лос-Анджелес» на своем льду переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Новичок лиги потерпел третье поражение подряд.

Защитник «Кингз» Брандт Кларк в начале второго периода реализовал большинство. Также дублем у хозяев отметился Джоэл Эдмундсон. Голы гостей на счету Логан кули и Клэйтона Келлера.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев в этой игре сделал одну голевую передачу.

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» сейчас занимает 5-ю строчку (12 очков), а «Юта» идет на 9-м месте (9 очков).