«Ак Барс» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

27 октября в Казани «Ак Барс» сыграл с «Адмиралом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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