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Сегодня, 07:50

«Питтсбург» потерпел поражение от «Ванкувера», Малкин набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Ванкувер» переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Кэнакс» одержали четвертую победу кряду.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали второй звездой встречи. Всего у 38-летнего россиянина 14 (3+11) очков в этом сезоне.

«Ванкувер» с 10 очками занимает 7-е место в Западной конференции. «Питтсбург» — предпоследний в Восточной конференции (7 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Питтсбург» — 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)

Голы: Бовилье — 3 (Петтерссон, Малкин), 7:48 — 0:1. Раст — 3 (Бовилье, Малкин), 21:56 — 0:2. Петтерссон — 1 (Гарлэнд, Майерс), 24:06 — 1:2. Шервуд — 2 (Блюгерс, Дешарне), 24:49 — 2:2. Миллер — 4 (Босер), 25:11 — 3:2. Бэйнс — 1 (Спронг), 29:58 — 4:2. Малкин — 3 (Ракелль, Грызлик), 53:22 — 4:3.

Вратари: Ланкинен — Неделькович (58:20).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (12+16+6) — 23 (7+5+11).

Наши: — - Малкин (17.14/2/+2).

27 октября. Ванкувер. Rogers Arena.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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7 Питтсбург 10 3 7 7
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2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Торонто 9 4 5 9
4 Баффало 9 4 5 9
5 Бостон 9 4 5 9
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2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 9 5 4 10
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6 Колорадо 8 4 4 8
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