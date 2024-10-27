«Питтсбург» потерпел поражение от «Ванкувера», Малкин набрал 3 очка
«Ванкувер» переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Кэнакс» одержали четвертую победу кряду.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали второй звездой встречи. Всего у 38-летнего россиянина 14 (3+11) очков в этом сезоне.
«Ванкувер» с 10 очками занимает 7-е место в Западной конференции. «Питтсбург» — предпоследний в Восточной конференции (7 очков).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Питтсбург» — 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)
Голы: Бовилье — 3 (Петтерссон, Малкин), 7:48 — 0:1. Раст — 3 (Бовилье, Малкин), 21:56 — 0:2. Петтерссон — 1 (Гарлэнд, Майерс), 24:06 — 1:2. Шервуд — 2 (Блюгерс, Дешарне), 24:49 — 2:2. Миллер — 4 (Босер), 25:11 — 3:2. Бэйнс — 1 (Спронг), 29:58 — 4:2. Малкин — 3 (Ракелль, Грызлик), 53:22 — 4:3.
Вратари: Ланкинен — Неделькович (58:20).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 34 (12+16+6) — 23 (7+5+11).
Наши: — - Малкин (17.14/2/+2).
27 октября. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|2
|Нью-Джерси
|11
|5
|6
|12
|3
|Каролина
|7
|5
|2
|10
|4
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|5
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|6
|Коламбус
|7
|3
|4
|7
|7
|Питтсбург
|10
|3
|7
|7
|8
|Филадельфия
|8
|2
|6
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|10
|6
|4
|13
|2
|Тампа-Бэй
|8
|5
|3
|10
|3
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|4
|Баффало
|9
|4
|5
|9
|5
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|6
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|7
|Детройт
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|3
|5
|7
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|8
|8
|0
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Юта
|9
|4
|5
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|6
|8
|Чикаго
|9
|2
|7
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|6
|3
|13
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Калгари
|8
|5
|3
|11
|4
|Ванкувер
|7
|4
|3
|10
|5
|Сиэтл
|9
|4
|5
|9
|6
|Анахайм
|7
|3
|4
|7
|7
|Эдмонтон
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|2
|27.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 0
|27.10
|02:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 2
|27.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|2 : 1
|27.10
|02:00
|
Калгари – Виннипег
|3 : 5
|27.10
|02:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3 ОТ
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|3 : 6
|27.10
|03:00
|
Даллас – Чикаго
|4 : 2
|27.10
|03:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|27.10
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|7 : 3
|27.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|1 : 4
|27.10
|05:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|4 : 3