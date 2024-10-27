«Северсталь» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

27 октября в Череповце «Северсталь» сыграла с «Амуром» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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