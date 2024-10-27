«Торпедо» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

27 октября в Нижнем Новгороде «Торпедо» сыграл с «Витязем» в FONBET Чемпионате КХЛ. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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