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Сегодня, 18:00

«Торпедо» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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27 октября в Нижнем Новгороде «Торпедо» сыграл с «Витязем» в FONBET Чемпионате КХЛ. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей

КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 20 16 4 34
2 СКА 20 14 6 29
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Торпедо 20 10 10 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 18 10 8 21
9 Витязь 20 10 10 20
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 19 11 8 24
3 Металлург Мг 21 10 11 21
4 Нефтехимик 21 8 13 21
5 Ак Барс 16 10 6 20
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 18 8 10 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 19 7 12 15
11 Амур 19 5 14 12
12 Барыс 19 5 14 11
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1.11
27.10 14:00
Авангард – Металлург Мг
 3 : 2 ОТ
27.10 14:00
Торпедо – Витязь
 1 : 2
27.10 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
27.10 17:00
Ак Барс – Адмирал
 - : -
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