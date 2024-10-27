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Сегодня, 06:21

«Баффало» — «Детройт»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Баффало» на домашнем льду победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Баффало» набрал 9 очков в 9 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. У «Детройта» прервалась трехматчевая победная серия. Команда идет на 11-й позиции с 8 баллами.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Детройт Ред Уингз
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«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 8 6 2 13
2 Нью-Джерси 11 5 6 12
3 Вашингтон 7 5 2 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 9 3 6 7
8 Филадельфия 8 2 6 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Торонто 9 4 5 9
4 Баффало 9 4 5 9
5 Бостон 9 4 5 9
6 Оттава 7 4 3 8
7 Детройт 8 4 4 8
8 Монреаль 8 3 5 7
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 9 5 4 10
5 Юта 9 4 5 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 9 5 4 12
2 Вегас 8 5 3 11
3 Калгари 8 5 3 11
4 Сиэтл 8 4 4 9
5 Ванкувер 6 3 3 8
6 Анахайм 7 3 4 7
7 Эдмонтон 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 8 0 8 2
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31.10
1.11
27.10 02:00
Тампа-Бэй – Вашингтон
 3 : 0
27.10 02:00
Монреаль – Сент-Луис
 5 : 2
27.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 2 : 1
27.10 02:00
Калгари – Виннипег
 3 : 5
27.10 02:00
Бостон – Торонто
 4 : 3 ОТ
27.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 3 : 6
27.10 03:00
Даллас – Чикаго
 4 : 2
27.10 03:00
Нэшвилл – Коламбус
 4 : 3 ОТ
27.10 05:00
Вегас – Сан-Хосе
 7 : 3
27.10 05:00
Сиэтл – Каролина
 - : -
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