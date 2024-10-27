«Баффало» — «Детройт»: видеообзор матча

«Баффало» на домашнем льду победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Баффало» набрал 9 очков в 9 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. У «Детройта» прервалась трехматчевая победная серия. Команда идет на 11-й позиции с 8 баллами.