Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

14 октября, 23:00

Что не так со «Спартаком»? «Динамо» разорвало красно-белых в дерби

Московское «Динамо» разгромило «Спартак» в дерби
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Седрик Пакетт оформил хет-трик в матче со «Спартаком».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Несмотря на высокое место в таблице, у команды Алексея Жамнова много проблем.

FONBET Чемпионат КХЛ
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Пакетт — 5 (Уил, Ожиганов), 3:48 — 1:0. Пакетт — 6 (бол., Уил, Менелл), 27:02 — 2:0. Гусев — 5 (бол., Уил, Менелл), 27:54 — 3:0. Джиошвили — 2 (бол., Комтуа, Пыленков), 38:24 — 4:0. Пакетт — 7 (бол., Кудрявцев, Менелл), 58:32 — 5:0.
Вратари: Моторыгин — Николаев (Рибар, 40:00).
Штраф: 8 — 16.
Броски: 34 (7+16+11) — 29 (14+9+6).
Судьи: Белов, Сидоренко.
14 октября. Москва. «ВТБ Арена».

В конце второго периода, когда счет стал 4:0 в пользу «Динамо», фан-сектор хозяев в издевательском стиле принялся скандировать фамилию нападающего соперника Павла Порядина. Спартаковец получил четыре малых штрафа, три из которых были реализованы. До этого матча красно-белые были лучшей командой лиги по игре в меньшинстве, пропустив столько же, сколько за 20 минут в дерби.

Порядин вернулся в состав после травмы и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Парад удалений в его исполнении — стечение обстоятельств. Худшая игра команды в сезоне не похожа на случайность. Дело совсем не в отсутствии главного тренера Алексея Жамнова, которого не было на скамейке из-за болезни. «Спартак», несмотря на приличное количество набранных очков и высокое место в таблице, мало похож на себя самого образца прошлого сезона, когда стал самым заметным открытием регулярного чемпионата.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Бразильское звено», наводившее ужас на чужих вратарей раньше, потускнело, поэтому Жамнов еще в прошлых матчах развел Ивана Морозова и Николая Голдобина по разным тройкам. Ковалев вернул привычное сочетание на третий период, но толку от этого хода не было. При всем уважении к «Динамо», ни одной заброшенной шайбы в принципиальном матче — провал, за который надо спрашивать исключительно с самих себя. Яркая игра с акцентом на контроль шайбы и быстрый пас стали получаться все реже.

Еще после второго за четверть века успеха в Магнитогорске Жамнов раскритиковал команду, с трудом удержавшую победу. Те слова, попавшие в эфир и ставшие достоянием общественности, воспринимались как абсолютная справедливость. Потом было мини-собрание игроков без тренерского штаба после домашнего поражения от «Салавата Юлаева». Эти моменты прекрасно демонстрируют внутреннее самосознание «Спартака» — там все прекрасно понимают, что кризис может затянуться, если пустить дело на самотек.

Прошлый сезон стал первым за многие годы, когда красно-белые заставили считаться с собой всю КХЛ и превратились в грозную силу. Однако для того, чтобы считаться топ-клубом, этого мало. Такая психология пока не выработалась ни у самой команды, ни у организации в целом. Изо дня в день доказывать свою состоятельность в тренировках, в быту, в подходе к самым обычным на первый взгляд вещам — самое сложное. Но именно такие факторы плюс объем финансирования отличают обычный клуб от реального претендента на титул.

После поражения от «Динамо» исполнявший обязанности главного тренера Алексей Ковалев четко определил причины нестабильного выступления команды. «Нашим игрокам важно понять, что перед «Спартаком» никто не расступается и на него настраиваются по-другому, чем в прошлом сезоне, — отметил специалист. — Заданную планку тяжело удержать. Нельзя играть в тот же самый хоккей, ничего не меняя. Нам надо делать другие вещи и начинать с простого». Когда в «Спартаке» не просто это поймут, но научатся делать, тогда можно рассуждать о высоких задачах. Пока команда для них не готова.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Footmercato: Мбаппе хочет играть за сборную Франции только в важных матчах
Мать вывесившей флаг РФ в Одессе рассказала о солидарности народа с ее поступком
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Великобритании раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении
Бывший физиотерапевт Синнера прокомментировал допинг-скандал
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Популярное видео
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 16 12 4 26
2 Спартак 15 9 6 20
3 СКА 15 9 6 19
4 Торпедо 15 8 7 18
5 ЦСКА 15 7 8 18
6 Динамо М 16 8 8 17
7 Витязь 15 8 7 16
8 Северсталь 15 8 7 16
9 Динамо Мн 13 7 6 15
10 Куньлунь РС 15 6 9 13
11 Сочи 15 5 10 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 15 10 5 22
2 Автомобилист 16 9 7 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Ак Барс 14 9 5 18
5 Нефтехимик 15 7 8 17
6 Металлург Мг 17 8 9 16
7 Сал. Юлаев 12 7 5 14
8 Адмирал 13 6 7 14
9 Авангард 16 6 10 13
10 Амур 14 5 9 12
11 Лада 15 5 10 12
12 Барыс 15 3 12 7
Результаты / календарь
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
15.10 12:00
Амур – Лада
 - : -
15.10 12:30
Адмирал – Северсталь
 - : -
15.10 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
15.10 19:30
СКА – Нефтехимик
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости