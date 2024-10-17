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Известного агента упекли за решетку! Он освободился и рассказал свою правду

Агент Квартальнов рассказал о скандале в Минске
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Никита Квартальнов.
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Никита Квартальнов — о скандале в Минске.

Известный агент Никита Квартальнов провел в СИЗО в Минске 10 суток. Об этом инциденте ходило много слухов, и в эксклюзивном интервью «СЭ» Квартальнов откровенно рассказал о всех подробностях своего задержания.

— Хотел бы извиниться перед своей семьей. Перед отцом, одним из лучших тренеров КХЛ. Перед матерью, которая меня родила и воспитала. Перед братом, перед женой, которую очень люблю и которая мне родила сына. Конечно же, перед своим сыном. Заставил их понервничать, загнал в стрессовую ситуацию. Лишил сына отца на две недели: в его возрасте это большой срок. Хотел бы извиниться перед своими клиентами, перед своей командой, перед всей хоккейной общественностью. Такой инцидент, наверное, впервые в истории случился.

Не хочу вдаваться в подробности всей ситуации. Писали очень много версий, но могу констатировать, что все они неправдивые. Не было никакой драки, не было рукоприкладств. Было небольшое недопонимание. Я находился в другой стране. В Республике Беларусь закон един для всех — в этом я убедился. Я уважаю эти законы. За мою статью обычно дают штраф, мне дали практически максимальный срок. Это жестко, это сурово, я такого не ожидал. Но, наверное, так и должно было произойти.

— Можешь сказать, какую статью тебе предъявили?

— Статья 19.1. Нецензурная брань в общественном месте. Ни разу до этого не попадал в такие ситуации, не могу сказать, насколько все было правильно. Но все произошло по закону, по протоколу. Получил очень серьезный жизненный урок, колоссальный стресс. От этого надо немного отойти. Но морально я стал сильнее: тяжело сидеть в камере 2х2 метра, где находится восемь человек. Не думаю, что в каких-то тюрьмах вообще есть хорошие условия. Увидел много мелочей: оказывается, для счастья много не надо. Когда приходит обед — действительно счастье покушать. На воле ты это не ценишь, а там ценишь.

Единственное, о чем я не переживал, — это моя команда. Знал, что все будет доведено до конца, ребята сработают четко и профессионально.

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— Что будет с твоей дальнейшей работой? Не переживаешь по поводу аккредитации?

— Это административное правонарушение, я ничего такого плохого не сделал. Да, меня депортировали, но я даже не стал выяснять, по какой причине. Депортировали на три года: принял это, подписал все бумаги. Скажу честно, не очень из-за этого расстроился.

В течение пяти лет моей работы практически ни разу не было позитивной статьи: пишут, что я скандальный агент; звоню игрокам из команды моего отца и предлагаю им работать. Уважаемые журналисты, спортсмены, все хоккейные люди: посмотрите мою агентскую базу ЦИБ — там нет ни одного игрока из минского «Динамо». С этой командой я не работаю два года. Сколько работает там мой отец, с этой командой я не работаю. Ближайшие несколько лет, думаю, тоже работать не будем: ситуация неприятная.

Замечаю по себе, что сильных людей всегда хотят уничтожить в прессе. Это касается меня, касается моего отца. По всем статистическим показателям он один из лучших, а пишут, что он играет в какой-то плохой хоккей. Про меня пишут, что я работаю только из-за папы. Так было в «Ак Барсе», так было в «Локомотиве», так происходит и сейчас. Устал от того, что меня везде приписывают к отцу. Прошу прощения, что у меня такая же фамилия.

Никита Квартальнов. Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами

К нам в чемпионат приезжают иностранцы, которых наказывали на родине за более жесткие нарушения. И они играют нормально. Думаю, что я попался в ненужное время в ненужном месте и получу за это расстрел. Эта ситуация позволила мне много что понять, я сделал выводы. Мы пойдем дальше — разумеется, в хорошем плане.

Хочу выразить благодарность всем, кто меня поддержал. Мне написали почти все мои клиенты, кроме совсем молодых мальчишек, которые стесняются позвонить лишний раз. Был шокирован, когда включил телефон и увидел более ста пропущенных от 50 разных человек. Знаю, что эта история разлетелась на всю хоккейную аудиторию. Как любят говорить, это хайп. Но хайп «левый», честно говоря. Наверное, моя команда что-то собой представляет, раз каждое действие как-то комментируется. Я честно работаю. Мой отец профессионал — у него играют лучшие. Остальное — такой бред.

Никита Квартальнов (справа) и его отей Дмитрий Квартальнов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

— Не боялся, что эта ситуация может негативно повлиять на твоего отца?

— Я понимал, что на нем это может отразиться. Насколько я знаю, в клубе было большое недовольство. Но это моя ситуация, его она не совсем касается. Он тренирует команду, он ее сделал сильнее. Клуб помог ему в селекционной работе в этом сезоне. Я и ранее говорил, что селекция была на высоком уровне. Он тренирует и сборную страны, делает белорусский хоккей лучше.

Я извинился вначале за то, что я подбил его репутацию. Все мы делаем ошибки в этой жизни, и рубить сук, на котором сидишь, как-то неправильно. Не буду подавать апелляции, закон есть закон. Я его нарушил, я понес наказание. Хочу пару дней отдохнуть, может, схожу к психологу. По моему ментальному состоянию этот эпизод нанес удар — это однозначно.

Дмитрий и&nbsp;Никита Квартальновы. Квартальнов-младший — о разговорах про блат: «Это классика. Я не выбирал свою фамилию»

— Чем ты занимался эти 10 суток?

— Когда попадаешь в такую ситуацию, организм включает стрессовый режим. Это сложно объяснить. Ты понимаешь, что в ближайшие десять дней ты будешь находиться в замкнутом пространстве. Режим — в 22.00 ложишься, в 6.00 встаешь. Было скучно.

Я был простым человеком. Мы общались на равных. Хорошо, когда люди не смотрят на какой-то твой статус, идет общение без каких-то понтов.

— Насколько эта история выбила тебя из рабочего графика?

— Я выпал из рабочего процесса на 12 суток, потому что я еще сидел около полутора суток в ИВС. Было пару обменов, и моя команда завершила эти вопросы. Плохо, когда главный человек вылетает, но на то и есть команда. Мы набрали хороший ход, у нас достаточно клиентов. Если кто-то подумал, что меня это сбило с пути, то я хочу их огорчить. В душе эта ситуация сделала меня по-спортивному злее.

Дмитрий Квартальнов
Никита Квартальнов
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