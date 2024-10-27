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Сегодня, 04:57

«Бостон» победил «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» в овертайме обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Брэд Маршан. Для «Мэйпл Лифс» это поражение стало третьим кряду.

«Торонто» и «Бостон» набрали по 9 очков и занимают 8-е и 9-е места в Восточной конференции соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Торонто» — 4:3 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 1:0)

Голы: Найз — 4 (Мэттьюс, Марнер), 20:35 — 0:1. Пастрняк — 6 (бол., Маршан, Заха), 22:57 — 1:1. Райлли — 2 (Марнер, Танев), 27:44 — 1:2. Бразо — 2 (Фредерик, Пойтрас), 32:38 — 2:2. Кастелич — 3 (Бишер, Кепке), 33:14 — 3:2. Мэттьюс — 4 (Марнер, Таварес), 58:43 — 3:3. Маршан — 1 (Пастрняк), 62:26 — 4:3.

Вратари: Суэймен — Столарз (57:48 — 58:22, 58:40 — 58:43).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 34 (10+12+10+2) — 23 (5+11+6+1).

Наши: Задоров (17.39/1/+2) — -.

27 октября. Бостон. TD Garden.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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3 Торонто 9 4 5 9
4 Баффало 9 4 5 9
5 Бостон 9 4 5 9
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