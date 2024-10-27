«Бостон» победил «Торонто»
«Бостон» в овертайме обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Брэд Маршан. Для «Мэйпл Лифс» это поражение стало третьим кряду.
«Торонто» и «Бостон» набрали по 9 очков и занимают 8-е и 9-е места в Восточной конференции соответственно.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Торонто» — 4:3 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 1:0)
Голы: Найз — 4 (Мэттьюс, Марнер), 20:35 — 0:1. Пастрняк — 6 (бол., Маршан, Заха), 22:57 — 1:1. Райлли — 2 (Марнер, Танев), 27:44 — 1:2. Бразо — 2 (Фредерик, Пойтрас), 32:38 — 2:2. Кастелич — 3 (Бишер, Кепке), 33:14 — 3:2. Мэттьюс — 4 (Марнер, Таварес), 58:43 — 3:3. Маршан — 1 (Пастрняк), 62:26 — 4:3.
Вратари: Суэймен — Столарз (57:48 — 58:22, 58:40 — 58:43).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 34 (10+12+10+2) — 23 (5+11+6+1).
Наши: Задоров (17.39/1/+2) — -.
27 октября. Бостон. TD Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|2
|Нью-Джерси
|11
|5
|6
|12
|3
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|4
|Каролина
|6
|4
|2
|8
|5
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|6
|Коламбус
|7
|3
|4
|7
|7
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|8
|Филадельфия
|8
|2
|6
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|10
|6
|4
|13
|2
|Тампа-Бэй
|8
|5
|3
|10
|3
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|4
|Баффало
|9
|4
|5
|9
|5
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|6
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|7
|Детройт
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|3
|5
|7
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|8
|8
|0
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|6
|8
|Чикаго
|9
|2
|7
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|5
|3
|11
|2
|Калгари
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|7
|3
|4
|7
|7
|Эдмонтон
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
|27.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 0
|27.10
|02:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 2
|27.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|2 : 1
|27.10
|02:00
|
Калгари – Виннипег
|3 : 5
|27.10
|02:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3 ОТ
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|3 : 6
|27.10
|03:00
|
Даллас – Чикаго
|4 : 2
|27.10
|03:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|27.10
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|27.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|27.10
|05:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|- : -