Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:30

400 побед Бобровского в регулярных чемпионатах НХЛ! Он достиг этого быстрее всех в истории

Екатерина Василевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Первое поражение «Рейнджерс» в основное время — безвольно проиграли «Флориде».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Флорида» — 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Голы: Лунделл — 5 (Райнхарт, Луостаринен), 0:44 — 0:1. Верхэге — 1 (Форслинг), 2:42 — 0:2. Лафренье — 4 (Фокс), 4:44 — 1:2. Беннетт — 6 (Миккола, Куликов), 26:59 — 1:3.
Вратари: Шестеркин — Бобровский.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 25 (10+5+10) — 29 (10+9+10).
Наши: Панарин (22.56/2/0) — Куликов (20.57/2/+1).
25 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

В этот матч «Рейнджерс» входили как одна из лучших команд старта сезона. Вратарь, о котором все говорят. Панарин на позиции второго бомбардира лиги. Недавние чемпионы недалеко от соперника в таблице, но выглядят слегка слабее. А сам матч — уже принципиальное противостояние, с учетом обидного поражения «Рейнджерс» в плей-офф весной.

Старт игры для хозяев получился обескураживающим: несколько серьезных ошибок в обороне, первая же из которых привела к голу. Еще через две минуты — 0:2. В тот момент повезло, что «Флорида» после резкого старта матча немного откатилась назад. Оставшиеся 15 минут периода доминировали хозяева, во многом подтащил и Сергей Бобровский.

После двух пропущенных шайб хозяева проснулись и побежали вперед, а не продолжили сидеть в собственной зоне. Правда, ошибок в обороне меньше не стало. Шестеркин пару раз спас от выходов один в ноль, хотя в итоге это далеко не лучший матч лучшего вратаря старта сезона.

«Рейнджерс» же сумели отыграть только одну шайбу. Попытался реанимировать команду Алексис Лафренье. Первый номер драфта 2020 года несколько лет был похож на балласт. И играл совершенно не так, как от него ждали. Но старт этого чемпионата для него уже лучший в карьере, и идет форвард по графику очко за игру.

Третий гол «Флориды» относится к разряду «не ждали». Быстрый вход в зону и расстановка, удачно закрыли зону — и «Пантерз» получили еще большее преимущество после гола Сэма Беннета с передачи Дмитрия Куликова.

Под конец периода Шестеркин оформил суперсейв. В момент, когда и арена, и режиссеры поверили, что гол есть — Игорь показал, что на самом деле шайбочка в ловушке. Российский голкипер не дал сделать дубль Картеру Верхэге, отразив шайбу буквально коньком. Один из лучших моментов в матча для россиянина.

«Рейнджерс» этим поражением упустили сразу несколько серий. Во-первых, прервалась результативная на старте регулярки. Пять побед в основное время и одно поражение в дополнительное уже стали рекордом для франшизы. Во-вторых, опять же впервые в своей истории на протяжении всех шести игр сезона «Рейнджерс» забивали не менее четырех голов. Да и в целом стали четвертой командой с начала 90-х, которые смогли достичь подобного. Но третий период «Рейнджерс» не просто слабо провели, а именно провалили. О продолжении рекордов и речи быть не может, когда совершается всего 10 бросков с xG в 0,11.

Но больше всех рад победе Сергей Бобровский. Он оформил 400 побед в регулярном чемпионате НХЛ и достиг этого быстрее всех. Чтобы дойти до такого достижения, ему понадобилось всего 707 матчей. Переводя в проценты — 56,5 процента игр в карьере для голкипера заканчивались победами. Предыдущий рекорд принадлежал Хенрику Лундквисту, который в 2017 году одержал 400-ю победу в 727 матчах.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Россиянин лишь четвертый невыбранный на драфте вратарь, который достиг 400 побед. Но Бобровский прокомментировал свое достижение привычно скромно: «Моменты, когда ты надеваешь форму и выходишь играть в НХЛ — особенные. Немногие могут пройти через это. Я это ценю и дорожу этим. Хочу быть в наилучшей форме, чтобы извлечь из этого максимум. Я достаточно долго в хоккее и профессиональном спорте, так что у меня есть подготовка. Я все еще развиваюсь и наслаждаюсь игрой, как маленький ребенок».

Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
Гросси не увидел улучшения ситуации с энергоснабжением ЗАЭС
Эксперты назвали места для отдыха в ноябре
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Экипаж танка Т-90А уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском направлении
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Великолепный Капризов ведет «Миннесоту» к лидерству на «Западе»! Сегодня ему не помешал даже Кучеров
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 7 5 2 11
2 Нью-Джерси 10 5 5 11
3 Вашингтон 6 5 1 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Питтсбург 8 3 5 7
6 Коламбус 6 3 3 6
7 Айлендерс 6 2 4 6
8 Филадельфия 7 1 6 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 9 5 4 11
2 Оттава 6 4 2 8
3 Тампа-Бэй 7 4 3 8
4 Детройт 7 4 3 8
5 Торонто 8 4 4 8
6 Баффало 8 3 5 7
7 Бостон 8 3 5 7
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 7 7 0 14
2 Миннесота 7 5 2 12
3 Даллас 8 6 2 12
4 Сент-Луис 8 5 3 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Чикаго 7 2 5 5
8 Нэшвилл 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 7 5 2 11
2 Вегас 7 4 3 9
3 Сиэтл 8 4 4 9
4 Ванкувер 6 3 3 8
5 Лос-Анджелес 7 3 4 8
6 Анахайм 6 3 3 7
7 Эдмонтон 7 2 5 5
8 Сан-Хосе 7 0 7 2
Результаты / календарь
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
25.10 02:00
Рейнджерс – Флорида
 1 : 3
25.10 02:00
Торонто – Сент-Луис
 1 : 5
25.10 02:00
Тампа-Бэй – Миннесота
 2 : 4
25.10 02:00
Детройт – Нью-Джерси
 5 : 3
25.10 02:00
Бостон – Даллас
 2 : 5
25.10 04:00
Юта – Колорадо
 1 : 5
25.10 04:00
Калгари – Каролина
 2 : 4
25.10 05:00
Сиэтл – Виннипег
 3 : 4 ОТ
25.10 05:30
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости