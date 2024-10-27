«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Коламбус», Марченко забросил одну шайбу
«Нэшвилл» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Предаторз» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился одним голом. Теперь у него 10 (5+5) очков в этом сезоне.
Голкипер Даниил Тарасов отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.
«Нэшвилл» с 6 очками занимает 14-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет 14-м в Восточной конференции — 7 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Марченко — 4 (Фантилли, Дж. Джонсон), 23:53 — 0:1. Эштон-Риз — 2 (Оливье), 26:42 — 0:2. Форсберг — 4 (О`Райлли), 30:40 — 1:2. Смит — 1 (Маккэррон), 40:26 — 2:2. Веренски — 3 (Лабанк, Керали), 43:07 — 2:3. Каррье — 1 (Л`Еро), 44:09 — 3:3. Маршессо — 2 (Шей), 61:44 — 4:3.
Вратари: Уэджвуд — Тарасов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (6+14+11+2) — 28 (8+10+9+1).
Наши: — - Марченко (19.30/3/-1), Проворов (24.38/0/0), Чинахов (17.16/1/-1).
27 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|2
|Нью-Джерси
|11
|5
|6
|12
|3
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|4
|Каролина
|6
|4
|2
|8
|5
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|6
|Коламбус
|7
|3
|4
|7
|7
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|8
|Филадельфия
|8
|2
|6
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|10
|6
|4
|13
|2
|Тампа-Бэй
|8
|5
|3
|10
|3
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|4
|Баффало
|9
|4
|5
|9
|5
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|6
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|7
|Детройт
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|3
|5
|7
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|8
|8
|0
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|6
|8
|Чикаго
|9
|2
|7
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|5
|3
|11
|2
|Калгари
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|7
|3
|4
|7
|7
|Эдмонтон
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
|27.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 0
|27.10
|02:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 2
|27.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|2 : 1
|27.10
|02:00
|
Калгари – Виннипег
|3 : 5
|27.10
|02:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3 ОТ
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|3 : 6
|27.10
|03:00
|
Даллас – Чикаго
|4 : 2
|27.10
|03:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|27.10
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|27.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|27.10
|05:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|- : -