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Сегодня, 05:48

«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Коламбус», Марченко забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Предаторз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился одним голом. Теперь у него 10 (5+5) очков в этом сезоне.

Голкипер Даниил Тарасов отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл» с 6 очками занимает 14-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет 14-м в Восточной конференции — 7 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Марченко — 4 (Фантилли, Дж. Джонсон), 23:53 — 0:1. Эштон-Риз — 2 (Оливье), 26:42 — 0:2. Форсберг — 4 (О`Райлли), 30:40 — 1:2. Смит — 1 (Маккэррон), 40:26 — 2:2. Веренски — 3 (Лабанк, Керали), 43:07 — 2:3. Каррье — 1 (Л`Еро), 44:09 — 3:3. Маршессо — 2 (Шей), 61:44 — 4:3.

Вратари: Уэджвуд — Тарасов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (6+14+11+2) — 28 (8+10+9+1).

Наши: — - Марченко (19.30/3/-1), Проворов (24.38/0/0), Чинахов (17.16/1/-1).

27 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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2 Нью-Джерси 11 5 6 12
3 Вашингтон 7 5 2 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 9 3 6 7
8 Филадельфия 8 2 6 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Торонто 9 4 5 9
4 Баффало 9 4 5 9
5 Бостон 9 4 5 9
6 Оттава 7 4 3 8
7 Детройт 8 4 4 8
8 Монреаль 8 3 5 7
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Сент-Луис 9 5 4 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 5 3 11
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