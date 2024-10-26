Отслужил, сбежал из ЦСКА в НХЛ, но пока не впечатляет. Как Федотов играет за «Филадельфию»
Внимание к «Филадельфии» многократно увеличилось после подписания контракта с Матвеем Мичковым. Российский суперталант дебютировал в НХЛ и выдал неплохой для своих лет старт в новой лиге. После семи матчей форвард возглавляет список бомбардиров «Флайерз» и идет по графику «очко за матч». Гораздо хуже дела складываются у соотечественника Мичкова — Ивана Федотова. Вратари — боль и печаль главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы. У «Летчиков» всего одна победа на старте чемпионата, а по пропущенным шайбам команда уступает только «Питтсбургу», который провел на один матч больше.
«Флайерз» связывали большие надежды с Иваном Федотовым. В апреле россиянин подписал новый контракт, и сейчас он самый высокооплачиваемый вратарь клуба. 6,5 млн долларов на два года морпеху выписали не просто так. «Летчики» хотели показать веру в Ивана, который пережил тяжелый отрезок после срочной службы в армии. Шаг генменеджера Даниэля Бриера еще тогда считали рискованным, а сейчас очевидно, что контракт россиянина становится обузой для клуба.
Федотов завалил начало регулярки. «Филадельфия» не впечатляет в целом, но вратарь показывает кошмарную статистику и откровенно не выручает. Пока у Ивана ни одной победы, а отражает он лишь 82,3 процента бросков при коэффициенте надежности 5,35. Похожие цифры голкипер показал в прошлом сезоне, когда появился в трех матчах за «Флайерз». Год назад неудачную игру еще можно было списать на адаптацию к новой лиге. Сейчас это повод для серьезных беспокойств.
Проблема «Летчиков» еще и в том, что дублер Федотова — Самуэль Эрссон — тоже не впечатляет надежностью. Статистика шведа немногим лучше россиянина. В фарм-клубе играет Алексей Колосов, но ему объективно рано заходить в НХЛ. По времени в АХЛ белорус не убедил, что готов к североамериканскому хоккею. Американец с тяжелым кэпхитом (5 млн долларов) Кэл Петерсен, который не пригодился «Лос-Анджелесу», тоже не выглядит спасителем.
«Филадельфии» остается надеяться на преображение Федотова. Подыскать сильного свободного вратаря здесь и сейчас проблематично. Рассчитывать на подпитку из фарм-клуба бессмысленно. При желании Бриер может выставить Федотова на драфт-отказов (такой вариант уже обсуждается в североамериканской прессе), но что «Флайерз» получат взамен? Другой вариант — отправить россиянина в АХЛ для набора игровой формы.
В том, что Иван — сильный голкипер, все убедились по выступлениям в ЦСКА и сборной России. Вратарь выиграл Кубок Гагарина и серебро Олимпиады-2022. Его отъезд в НХЛ считался делом времени. Планы подпортил год армейской службы. После возвращения на «гражданку» Федотов так и не вернулся на прежний уровень. Хотя уже идет второй сезон и вратарь даже поменял клуб. Сейчас старший матрос Федотов выглядит еще слабее, чем год назад, когда вернулся с северного флота в ЦСКА.
«Филадельфия» серьезно поторопилась, когда выписала россиянину двухлетний контракт на шесть с половиной миллионов. Это не великие деньги для основного голкипера. Просто напомню: Игорь Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» с зарплатой 11 миллионов в год. Вот только Федотов и близко не оправдывает свой кэпхит. Бриер сам загнал себя и клуб в тяжелую ситуацию. Поспешно выписанный контракт российскому вратарю ограничивает возможности «Летчиков».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|11
|5
|6
|12
|2
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|11
|3
|Вашингтон
|6
|5
|1
|10
|4
|Каролина
|6
|4
|2
|8
|5
|Айлендерс
|7
|3
|4
|8
|6
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|7
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|8
|Филадельфия
|7
|1
|6
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|2
|Тампа-Бэй
|7
|4
|3
|8
|3
|Детройт
|7
|4
|3
|8
|4
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|5
|Торонто
|8
|4
|4
|8
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Бостон
|8
|3
|5
|7
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|7
|7
|0
|14
|2
|Миннесота
|7
|5
|2
|12
|3
|Даллас
|8
|6
|2
|12
|4
|Сент-Луис
|8
|5
|3
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Чикаго
|8
|2
|6
|5
|8
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|7
|5
|2
|11
|2
|Вегас
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
|26.10
|01:00
|
Вегас – Оттава
|6 : 4
|26.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|26.10
|03:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|2 : 3
|26.10
|04:00
|
Эдмонтон – Питтсбург
|4 : 0
|26.10
|20:00
|
Филадельфия – Миннесота
|- : -
|26.10
|20:00
|
Баффало – Детройт
|- : -
|26.10
|23:00
|
Лос-Анджелес – Юта
|- : -