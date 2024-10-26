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Отслужил, сбежал из ЦСКА в НХЛ, но пока не впечатляет. Как Федотов играет за «Филадельфию»

«Филадельфия» сыграет с «Миннесотой» 26 октября
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов на разминке перед матчем с «Калгари». 12 октября 2024 года.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
За три матча с российским вратарем «Флайерз» не одержали ни одной победы, а по статистике Иван — один из худших в лиге.

Внимание к «Филадельфии» многократно увеличилось после подписания контракта с Матвеем Мичковым. Российский суперталант дебютировал в НХЛ и выдал неплохой для своих лет старт в новой лиге. После семи матчей форвард возглавляет список бомбардиров «Флайерз» и идет по графику «очко за матч». Гораздо хуже дела складываются у соотечественника Мичкова — Ивана Федотова. Вратари — боль и печаль главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы. У «Летчиков» всего одна победа на старте чемпионата, а по пропущенным шайбам команда уступает только «Питтсбургу», который провел на один матч больше.

«Флайерз» связывали большие надежды с Иваном Федотовым. В апреле россиянин подписал новый контракт, и сейчас он самый высокооплачиваемый вратарь клуба. 6,5 млн долларов на два года морпеху выписали не просто так. «Летчики» хотели показать веру в Ивана, который пережил тяжелый отрезок после срочной службы в армии. Шаг генменеджера Даниэля Бриера еще тогда считали рискованным, а сейчас очевидно, что контракт россиянина становится обузой для клуба.

Федотов завалил начало регулярки. «Филадельфия» не впечатляет в целом, но вратарь показывает кошмарную статистику и откровенно не выручает. Пока у Ивана ни одной победы, а отражает он лишь 82,3 процента бросков при коэффициенте надежности 5,35. Похожие цифры голкипер показал в прошлом сезоне, когда появился в трех матчах за «Флайерз». Год назад неудачную игру еще можно было списать на адаптацию к новой лиге. Сейчас это повод для серьезных беспокойств.

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Проблема «Летчиков» еще и в том, что дублер Федотова — Самуэль Эрссон — тоже не впечатляет надежностью. Статистика шведа немногим лучше россиянина. В фарм-клубе играет Алексей Колосов, но ему объективно рано заходить в НХЛ. По времени в АХЛ белорус не убедил, что готов к североамериканскому хоккею. Американец с тяжелым кэпхитом (5 млн долларов) Кэл Петерсен, который не пригодился «Лос-Анджелесу», тоже не выглядит спасителем.

«Филадельфии» остается надеяться на преображение Федотова. Подыскать сильного свободного вратаря здесь и сейчас проблематично. Рассчитывать на подпитку из фарм-клуба бессмысленно. При желании Бриер может выставить Федотова на драфт-отказов (такой вариант уже обсуждается в североамериканской прессе), но что «Флайерз» получат взамен? Другой вариант — отправить россиянина в АХЛ для набора игровой формы.

В том, что Иван — сильный голкипер, все убедились по выступлениям в ЦСКА и сборной России. Вратарь выиграл Кубок Гагарина и серебро Олимпиады-2022. Его отъезд в НХЛ считался делом времени. Планы подпортил год армейской службы. После возвращения на «гражданку» Федотов так и не вернулся на прежний уровень. Хотя уже идет второй сезон и вратарь даже поменял клуб. Сейчас старший матрос Федотов выглядит еще слабее, чем год назад, когда вернулся с северного флота в ЦСКА.

Иван Федотов (82-й номер). 6 500 000 долларов для Федотова. Как Иван получил солидный контракт с «Филадельфией»

«Филадельфия» серьезно поторопилась, когда выписала россиянину двухлетний контракт на шесть с половиной миллионов. Это не великие деньги для основного голкипера. Просто напомню: Игорь Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» с зарплатой 11 миллионов в год. Вот только Федотов и близко не оправдывает свой кэпхит. Бриер сам загнал себя и клуб в тяжелую ситуацию. Поспешно выписанный контракт российскому вратарю ограничивает возможности «Летчиков».

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 11 5 6 12
2 Рейнджерс 7 5 2 11
3 Вашингтон 6 5 1 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Айлендерс 7 3 4 8
6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Коламбус 6 3 3 6
8 Филадельфия 7 1 6 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 9 5 4 11
2 Тампа-Бэй 7 4 3 8
3 Детройт 7 4 3 8
4 Оттава 7 4 3 8
5 Торонто 8 4 4 8
6 Баффало 8 3 5 7
7 Бостон 8 3 5 7
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 7 7 0 14
2 Миннесота 7 5 2 12
3 Даллас 8 6 2 12
4 Сент-Луис 8 5 3 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Чикаго 8 2 6 5
8 Нэшвилл 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 7 5 2 11
2 Вегас 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Сиэтл 8 4 4 9
5 Ванкувер 6 3 3 8
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26.10 01:00
Вегас – Оттава
 6 : 4
26.10 02:00
Нью-Джерси – Айлендерс
3 : 4 ОТ
26.10 03:30
Чикаго – Нэшвилл
 2 : 3
26.10 04:00
Эдмонтон – Питтсбург
 4 : 0
26.10 20:00
Филадельфия – Миннесота
 - : -
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Баффало – Детройт
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