«Локомотив» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

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27 октября в Ярославле прошел матч «Локомотив» — «Динамо» Минск в FONBET Чемпионате КХЛ. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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