«Кузнецов спрашивает: «Почему пустые трибуны?» Честно, стыдно». Ротенберг вынес «Куньлунь» и пожаловался на посещаемость
СКА в очередном матче FONBET Чемпионата КХЛ разгромил «Куньлунь» в гостях (8:0). Команда из Санкт-Петербурга укрепилась на втором месте в Западной конференции, коллектив из Мытищ остался на последней строчке. После игры главный тренер победителей Роман Ротенберг шутил с журналистами и вновь выдал несколько ярких цитат.
Про низкую посещаемость
«Благодарю наших болельщиков, которые приехали сегодня. Мы их слышим и ждем на следующей игре. Но, конечно, хотелось, чтобы в Мытищах было больше зрителей. Не может в КХЛ быть 100 человек на трибунах, надо как-то подумать над этим вопросом. Ребята приехали из НХЛ: Кузнецов, Зайцев у меня спрашивают: «Как так, в КХЛ пустые трибуны?» Честно, стыдно. Давайте как-то подумаем: может, нам поддержать «Куньлунь» — привезем сюда детишек из детских школ. Можно, думаю, организовать полные трибуны, когда приезжают игроки высокого уровня.
Понимаю, когда мы в Китае играли — я приходил на пресс-конференцию, а там не было журналистов. Но это было в другой стране. Все-таки мы в Мытищах — это Московская область, здесь хоккей развивается. Ради кого мы играем? Ради болельщиков».
Про проводника идей в команде
«Болгарина у нас нет (журналист спросил про проводника тренерских идей, приведя в пример Христо Стоичкова из «Барселоны» времен Йохана Кройфа. — Прим. «СЭ»). Игроки помогают тренеру: у нас все — проводники тренерских идей. Даже Христо Стоикович (произношение сохранено. — Прим. «СЭ»), который был замечательным игроком, я помню хорошо, как он забивал в каждой игре. По-моему, левой он бил, да? Левша, мощнейшими ударами забивал. Хоккей — командная игра, в «Барселоне» было так же. Только командой можно выиграть».
Про состав на следующий матч
«Вы из «Спартака» (спросил у журналиста. — Прим. «СЭ»)? Этот вопрос наверняка интересует нашего следующего соперника (журналист спросил о выборе состава. — Прим. «СЭ»). А мы тоже не знаем, кто будет играть. И «Спартак» не знает. А вы знаете? Я просто хочу понять, с уважением к вашему вопросу, к чему вы ведете? Состав? Мы не знаем, какой будет состав на следующую игру.
Вы суеверный человек (журналист предположил, что СКА не менял победный состав. — Прим. «СЭ»)? Я тоже не суеверный человек. Вы же мне намекаете, что победный состав не меняют. Все возможно. Знаете, без шуток, все возможно — бывают травмы, например. В хоккее мы работаем по ситуации. Все что угодно может произойти: сейчас мы поедем на автобусе в центр Москвы, а вдруг нас кто-то остановит по дороге, что-то произойдет? Это жизнь. Надо ценить каждую минуту».
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