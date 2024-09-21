«Играя в панцирь, нам не добиться рейтингов Comedy Club». Новый яркий спич Ротенберга

Выдержки из пресс-конференции главного тренера СКА.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

Голы: Фирстов — 1, 4:48 — 1:0. Фирстов — 2 (Артамонов, Летунов), 11:28 — 2:0. Толчинский — 1 (Бардаков, Хайруллин), 34:07 — 2:1. Плотников — 1 (Фальковский), 35:48 — 2:2. Плотников — 2 (Алистров), 42:50 — 2:3. Кузьмин — 2 (бол., Фальковский), 52:07 — 2:4. Летунов — 1 (бол., Артамонов, Войнов), 55:32 — 3:4.

Вратари: Кульбаков (57:07) — Плешков.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 30 (7+9+14) — 47 (18+13+16).

Судьи: Белов, Оскирко.

21 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

После выездной победы над «Торпедо» (5:3) главный тренер СКА Роман Ротенберг снова озвучил ряд любопытных мыслей на разные темы.

О матче

«Яркая игра. Все кайфанули — на стадионе, у телевизионных экранов. Хочу отметить «Торпедо»: здорово играли, бились в каждом моменте. Думаю, это была лучшая игра «Торпедо» в сезоне. Мы пропустили нелогичные голы».

О своих игроках

«После прошлой игры ко мне подходили ребята, говорили: «Плохо сыграли, все понимаем, но дайте возможность выйти в следующем матче. Хотим отмазаться». Пожалуйста, сегодня отмазались — молодцы!»

О сравнении с телешоу

«Посмотрите на статистику во втором периоде: мы играли втроем-вчетвером, и мы тот период еще выиграли. Это уникально. Хоккей, спорт тем и интересен. Даже интереснее, чем Comedy Club, потому что там есть сценарий, который заранее готовится. А тут происходит полная импровизация, намного интереснее».

О рейтинге хоккея

«Рейтинг хоккея должен быть выше, чем у Comedy Club — надо к этому стремиться. Мы хотим, чтобы к нам ходили зрители и спонсоры, которые помогают развивать наши хоккейные школы и команды».

О качестве нижегородской арены

«Когда у нас будет рейтинг как у Comedy Club, к нам придут спонсоры, и быстрее появится в Нижнем Новгороде ледовый дворец. Потому что этот дворец — не уровень КХЛ».

О конкуренции

«Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром. Нам нужно выиграть конкуренцию у всех».

О футболе

«Я все матчи чемпионата России по футболу смотрю, конечно. По возможности. Контратаки — оружие и в российской премьер-лиге, и в английской, и в Северной Америке, и в НХЛ».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

О панцире

«Вы знаете, что такое панцирь? Это когда внизу играют пять человек, шестой — вратарь. Так и играют. Это система такая. И это вызывает только уважение. Кто-то играет пять внизу, кто-то нет. Я уважаю каждого соперника. Но развивает ли это хоккеистов? Приходит ли на такую игру болельщик? И как нам добиться рейтингов Comedy Club? Точно не играя в панцирь. Потому что тогда просто никто не придет на трибуны».

О Кузнецове

«Смены Евгения Кузнецова выкладываются в интернет сразу же, даже не надо их разбирать. Евгений Евгеньевич вносит вклад в каждую победу, он лидер раздевалки, лидер на льду. Но есть вопрос адаптации от НХЛ к КХЛ — разные площадки, разное судейство — все это вносит свои коррективы».

О дзюдо в тренировках СКА

«Все знают, что мы используем все лучшие, сильные стороны дзюдо в нашей подготовке. Стыки, единоборства у бортов — мы это тренируем, это фундамент нашей системы. Мы постоянно тренируемся на льду, не только на земле».

О физической подготовке и единоборствах в тренировках

«Я сам занимался дзюдо и, считаю, мне помогло это в моей физической подготовке. Дзюдо — это же идеология, «гибкий путь»: дзю-до. Во «Флориде Пантерз» посмотрели наши практики и сами ввели джиу-джитсу. А какие-то команды вообще в зал не ходят, не дерутся в зале — только на льду. Если это внедрили в КХЛ, во «Флориде», то, наверное, они не дураки»

О методиках подготовки

«Если честно, мы используем в нашей подготовке методики из разных видов спорта. Может, только из женского пляжного волейбола не используем. Но тоже смотрим — мотивируем ребят».