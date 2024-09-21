Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:30

«Играя в панцирь, нам не добиться рейтингов Comedy Club». Новый яркий спич Ротенберга

Ротенберг считает, что хоккей интереснее Comedy Club
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Выдержки из пресс-конференции главного тренера СКА.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Голы: Фирстов — 1, 4:48 — 1:0. Фирстов — 2 (Артамонов, Летунов), 11:28 — 2:0. Толчинский — 1 (Бардаков, Хайруллин), 34:07 — 2:1. Плотников — 1 (Фальковский), 35:48 — 2:2. Плотников — 2 (Алистров), 42:50 — 2:3. Кузьмин — 2 (бол., Фальковский), 52:07 — 2:4. Летунов — 1 (бол., Артамонов, Войнов), 55:32 — 3:4.
Вратари: Кульбаков (57:07) — Плешков.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 30 (7+9+14) — 47 (18+13+16).
Судьи: Белов, Оскирко.
21 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

После выездной победы над «Торпедо» (5:3) главный тренер СКА Роман Ротенберг снова озвучил ряд любопытных мыслей на разные темы.

О матче

«Яркая игра. Все кайфанули — на стадионе, у телевизионных экранов. Хочу отметить «Торпедо»: здорово играли, бились в каждом моменте. Думаю, это была лучшая игра «Торпедо» в сезоне. Мы пропустили нелогичные голы».

О своих игроках

«После прошлой игры ко мне подходили ребята, говорили: «Плохо сыграли, все понимаем, но дайте возможность выйти в следующем матче. Хотим отмазаться». Пожалуйста, сегодня отмазались — молодцы!»

О сравнении с телешоу

«Посмотрите на статистику во втором периоде: мы играли втроем-вчетвером, и мы тот период еще выиграли. Это уникально. Хоккей, спорт тем и интересен. Даже интереснее, чем Comedy Club, потому что там есть сценарий, который заранее готовится. А тут происходит полная импровизация, намного интереснее».

О рейтинге хоккея

«Рейтинг хоккея должен быть выше, чем у Comedy Club — надо к этому стремиться. Мы хотим, чтобы к нам ходили зрители и спонсоры, которые помогают развивать наши хоккейные школы и команды».

Роман Ротенберг. «Комментарии про СКА пишут не из России, а из других стран». Ротенберг после поражения от «Трактора» опять зажег

О качестве нижегородской арены

«Когда у нас будет рейтинг как у Comedy Club, к нам придут спонсоры, и быстрее появится в Нижнем Новгороде ледовый дворец. Потому что этот дворец — не уровень КХЛ».

О конкуренции

«Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром. Нам нужно выиграть конкуренцию у всех».

О футболе

«Я все матчи чемпионата России по футболу смотрю, конечно. По возможности. Контратаки — оружие и в российской премьер-лиге, и в английской, и в Северной Америке, и в НХЛ».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

О панцире

«Вы знаете, что такое панцирь? Это когда внизу играют пять человек, шестой — вратарь. Так и играют. Это система такая. И это вызывает только уважение. Кто-то играет пять внизу, кто-то нет. Я уважаю каждого соперника. Но развивает ли это хоккеистов? Приходит ли на такую игру болельщик? И как нам добиться рейтингов Comedy Club? Точно не играя в панцирь. Потому что тогда просто никто не придет на трибуны».

О Кузнецове

«Смены Евгения Кузнецова выкладываются в интернет сразу же, даже не надо их разбирать. Евгений Евгеньевич вносит вклад в каждую победу, он лидер раздевалки, лидер на льду. Но есть вопрос адаптации от НХЛ к КХЛ — разные площадки, разное судейство — все это вносит свои коррективы».

Роман Ротенберг с&nbsp;хоккеистами СКА. Почему СКА настолько плох на старте сезона КХЛ? Главные причины неудач команды Ротенберга

О дзюдо в тренировках СКА

«Все знают, что мы используем все лучшие, сильные стороны дзюдо в нашей подготовке. Стыки, единоборства у бортов — мы это тренируем, это фундамент нашей системы. Мы постоянно тренируемся на льду, не только на земле».

О физической подготовке и единоборствах в тренировках

«Я сам занимался дзюдо и, считаю, мне помогло это в моей физической подготовке. Дзюдо — это же идеология, «гибкий путь»: дзю-до. Во «Флориде Пантерз» посмотрели наши практики и сами ввели джиу-джитсу. А какие-то команды вообще в зал не ходят, не дерутся в зале — только на льду. Если это внедрили в КХЛ, во «Флориде», то, наверное, они не дураки»

О методиках подготовки

«Если честно, мы используем в нашей подготовке методики из разных видов спорта. Может, только из женского пляжного волейбола не используем. Но тоже смотрим — мотивируем ребят».

КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Роман Ротенберг
Читайте также
«Торпедо» развалилось, Ротенберг пристыдил арену в Нижнем, «Сибирь» великолепна. Что произошло в КХЛ
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 8 5 3 10
2 Сал. Юлаев 6 5 1 10
3 Автомобилист 7 4 3 9
4 Трактор 6 4 2 9
5 Нефтехимик 8 4 4 9
6 Адмирал 5 3 2 7
7 Авангард 7 3 4 7
8 Ак Барс 5 3 2 6
9 Лада 6 2 4 5
10 Амур 5 2 3 4
11 Металлург Мг 7 2 5 4
12 Барыс 7 1 6 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 7 5 2 11
2 Северсталь 8 5 3 10
3 ЦСКА 7 4 3 9
4 Спартак 6 4 2 9
5 СКА 7 4 3 9
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Витязь 7 3 4 6
8 Куньлунь РС 7 3 4 6
9 Торпедо 8 2 6 5
10 Динамо М 7 2 5 4
11 Сочи 5 2 3 4
Результаты / календарь
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
21.09 13:30
Сибирь – Спартак
 3 : 1
21.09 14:30
Металлург Мг – Нефтехимик
 1 : 0 Б
21.09 17:00
Торпедо – СКА
 3 : 4
21.09 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 2 : 3 ОТ
21.09 17:00
Витязь – Барыс
 4 : 1
21.09 17:10
Динамо Мн – Северсталь
 3 : 1
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости