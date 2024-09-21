«Играя в панцирь, нам не добиться рейтингов Comedy Club». Новый яркий спич Ротенберга
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Голы: Фирстов — 1, 4:48 — 1:0. Фирстов — 2 (Артамонов, Летунов), 11:28 — 2:0. Толчинский — 1 (Бардаков, Хайруллин), 34:07 — 2:1. Плотников — 1 (Фальковский), 35:48 — 2:2. Плотников — 2 (Алистров), 42:50 — 2:3. Кузьмин — 2 (бол., Фальковский), 52:07 — 2:4. Летунов — 1 (бол., Артамонов, Войнов), 55:32 — 3:4.
Вратари: Кульбаков (57:07) — Плешков.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 30 (7+9+14) — 47 (18+13+16).
Судьи: Белов, Оскирко.
21 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
После выездной победы над «Торпедо» (5:3) главный тренер СКА Роман Ротенберг снова озвучил ряд любопытных мыслей на разные темы.
О матче
«Яркая игра. Все кайфанули — на стадионе, у телевизионных экранов. Хочу отметить «Торпедо»: здорово играли, бились в каждом моменте. Думаю, это была лучшая игра «Торпедо» в сезоне. Мы пропустили нелогичные голы».
О своих игроках
«После прошлой игры ко мне подходили ребята, говорили: «Плохо сыграли, все понимаем, но дайте возможность выйти в следующем матче. Хотим отмазаться». Пожалуйста, сегодня отмазались — молодцы!»
О сравнении с телешоу
«Посмотрите на статистику во втором периоде: мы играли втроем-вчетвером, и мы тот период еще выиграли. Это уникально. Хоккей, спорт тем и интересен. Даже интереснее, чем Comedy Club, потому что там есть сценарий, который заранее готовится. А тут происходит полная импровизация, намного интереснее».
О рейтинге хоккея
«Рейтинг хоккея должен быть выше, чем у Comedy Club — надо к этому стремиться. Мы хотим, чтобы к нам ходили зрители и спонсоры, которые помогают развивать наши хоккейные школы и команды».
О качестве нижегородской арены
«Когда у нас будет рейтинг как у Comedy Club, к нам придут спонсоры, и быстрее появится в Нижнем Новгороде ледовый дворец. Потому что этот дворец — не уровень КХЛ».
О конкуренции
«Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром. Нам нужно выиграть конкуренцию у всех».
О футболе
«Я все матчи чемпионата России по футболу смотрю, конечно. По возможности. Контратаки — оружие и в российской премьер-лиге, и в английской, и в Северной Америке, и в НХЛ».
О панцире
«Вы знаете, что такое панцирь? Это когда внизу играют пять человек, шестой — вратарь. Так и играют. Это система такая. И это вызывает только уважение. Кто-то играет пять внизу, кто-то нет. Я уважаю каждого соперника. Но развивает ли это хоккеистов? Приходит ли на такую игру болельщик? И как нам добиться рейтингов Comedy Club? Точно не играя в панцирь. Потому что тогда просто никто не придет на трибуны».
О Кузнецове
«Смены Евгения Кузнецова выкладываются в интернет сразу же, даже не надо их разбирать. Евгений Евгеньевич вносит вклад в каждую победу, он лидер раздевалки, лидер на льду. Но есть вопрос адаптации от НХЛ к КХЛ — разные площадки, разное судейство — все это вносит свои коррективы».
О дзюдо в тренировках СКА
«Все знают, что мы используем все лучшие, сильные стороны дзюдо в нашей подготовке. Стыки, единоборства у бортов — мы это тренируем, это фундамент нашей системы. Мы постоянно тренируемся на льду, не только на земле».
О физической подготовке и единоборствах в тренировках
«Я сам занимался дзюдо и, считаю, мне помогло это в моей физической подготовке. Дзюдо — это же идеология, «гибкий путь»: дзю-до. Во «Флориде Пантерз» посмотрели наши практики и сами ввели джиу-джитсу. А какие-то команды вообще в зал не ходят, не дерутся в зале — только на льду. Если это внедрили в КХЛ, во «Флориде», то, наверное, они не дураки»
О методиках подготовки
«Если честно, мы используем в нашей подготовке методики из разных видов спорта. Может, только из женского пляжного волейбола не используем. Но тоже смотрим — мотивируем ребят».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|8
|5
|3
|10
|2
|Сал. Юлаев
|6
|5
|1
|10
|3
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|4
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|5
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|6
|Адмирал
|5
|3
|2
|7
|7
|Авангард
|7
|3
|4
|7
|8
|Ак Барс
|5
|3
|2
|6
|9
|Лада
|6
|2
|4
|5
|10
|Амур
|5
|2
|3
|4
|11
|Металлург Мг
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|7
|5
|2
|11
|2
|Северсталь
|8
|5
|3
|10
|3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|9
|4
|Спартак
|6
|4
|2
|9
|5
|СКА
|7
|4
|3
|9
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|7
|3
|4
|6
|8
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|9
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|10
|Динамо М
|7
|2
|5
|4
|11
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|21.09
|13:30
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Сибирь – Спартак
|3 : 1
|21.09
|14:30
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Металлург Мг – Нефтехимик
|1 : 0 Б
|21.09
|17:00
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Торпедо – СКА
|3 : 4
|21.09
|17:00
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Локомотив – Сал. Юлаев
|2 : 3 ОТ
|21.09
|17:00
|
Витязь – Барыс
|4 : 1
|21.09
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|3 : 1