Исторический вечер голкипера «Флориды».

«Бобровский ограбил их снова!»

«Пантерз» обыграли «Рейнджерс» на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (3:1). Сергей Бобровский отразил 24 броска и одержал 400-ю победу в регулярных чемпионатах.

36-летний вратарь вышел на эту отметку первым из россиян и 14-м в лиге, причем добрался до нее быстрее всех — за 707 матчей. Предыдущее достижение принадлежало легенде «Рейнджерс» Хенрику Лундквисту — 727 игр. Бобровский заодно стал четвертым незадрафтованным голкипером с таким числом побед, подобного ранее добивались Эд Белфор, Кертис Джозеф и Тони Эспозито (открывает топ-10 с 423). Из российских легенд Сергей ранее прошел Николая Хабибулина (333) и Евгения Набокова (353), ближе всего из наших к нему сейчас Андрей Василевский (296) и Семен Варламов (287). Номер один по победам в истории — Мартин Бродер (691 в 1266 играх), вторым идет проводящий последний сезон Марк-Андре Флери (562 в 1027).

«Флорида» нанесла «Рейнджерс» первое в этом сезоне поражение в основное время — в шести предыдущих матчах победитель прошлой регулярки уступил только «Юте» в овертайме. Заодно прервалась результативная стартовая серия Артемия Панарина (шесть голов, семь передач). Форвард ограничился двумя бросками и не смог пробить своего старого друга и бывшего одноклубника. Во встрече финалистов Восточной конференции-2024 «Пантерз» быстро провели два гола в ворота Игоря Шестеркина, Бобровский пропустил лишь раз — на пятой минуте от Алексиса Лафрьеньера с передачи Адама Фокса. В этот вечер оба вратаря выдали несколько хайлайтов, а обладатели Кубка Стэнли забрали победу.

При минимальном перевесе в счете Бобровский выручил при двух выходах один на один, затем двух подряд попытках Криса Крайдера в мощном большинстве «Рейнджерс». Самое эффектное спасение — во втором периоде, когда Сергей отразил бросок Брэйдена Шнайдера и коньком отвел добивание Винса Трочека (форвард остался без 200-го гола в карьере). «Бобровский ограбил их снова!» — воскликнул комментатор трансляции на Sportsnet. Вскоре Сэм Беннетт провел третью шайбу гостей в атаке с участием Дмитрия Куликова и Нико Микколы.

«Да, шайба была прямо там [передо мной]. Я просто выбросился, как только мог. Повезло, она попала мне в носок», — сказал голкипер после матча.

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«Повезло быть частью такой команды»

Бобровский притормозил одного из фаворитов и лидеров лиги на старте сезона, превзошел рекорд Лундквиста на льду «Мэдисон-сквер-гарден» и получил персональную овацию со скандированием «Бобби!» от партнеров в раздевалке. Красивый сюжет, пусть «Флорида» оформила победу не на своей арене. У «Пантерз» был такой шанс два дня назад, но тогда Сергей с партнерами не смогли остановить Кирилла Капризова и его «Миннесоту» (1:5). «Уайлд» остаются одной из лучших команд октября и сегодня продлили свою серию с набранными очками против «Тампы» с очередной феерией своей русской звезды в новом ярком противостоянии — теперь с Никитой Кучеровым.

Чемпионы после успеха в Нью-Йорке закрепились на первом месте Атлантического дивизиона и идут в лидирующей группе на Востоке. Еще одной хорошей новостью для «Флориды» должно стать возвращение после травмы капитана Александра Баркова. Перед этим боссы «Пантерз» порадовали поклонников команды продлением контракта тренера Пола Мориса.

Бобровский оформил историческое достижение в начале своего 15-го сезона в НХЛ. Два из них он провел в «Филадельфии», семь — в «Коламбусе» с двумя призами «Везина Трофи» лучшему вратарю лиги (2013 и 2017). Этим летом россиянин добрался до главной награды своей карьеры — Кубка Стэнли. После нескольких противоречивых лет один из самых ценных голкиперов лиги вернулся на топ-уровень с двумя подряд финалами и первым чемпионством в истории «Флориды». За что не устает благодарить всех, скромно оценивая свой вклад.

«Спасибо, спасибо, спасибо! Мне так повезло быть частью этой команды, частью этого коллектива. Наслаждаюсь этим каждую минуту, каждую секунду. Большое спасибо вам, ребята, не могу даже выразить вам всю благодарность. И продолжаем двигаться», — сказал вратарь команде после поздравлений и требования произнести речь.

После игры Сергея в плей-офф в этом и прошлом сезоне его партнерам все сложнее подбирать новые определения.

«Невероятный процент побед. Сделать такое при всех великих вратарях, которые были в этой игре, — я очень рад, что он получает признание на своем пике», — сказал Пол Морис. Тренер «Флориды» также заметил: «Сегодня он сделал много [спасений]. Думаю, сегодня оба голкипера встретились с несколькими очень хорошими бросающими, оба делали хорошие спасения».

«Он — опора нашей команды. Того, что он сделал, добились немногие. Я не знаю, есть ли кто-то быстрее него. Просто невероятный вратарь», — сказал вице-капитан «Пантерз» Мэттью Ткачак.

«Он настоящий профессионал», — сказал защитник Дмитрий Куликов.

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«Когда надеваешь форму и выходишь играть в НХЛ — это особенный момент»

Бобровский в общении с североамериканскими журналистами оценил значение победы над одним из конкурентов, а потом перешел к личному достижению.

«Это важные два очка для нас. Мы победили очень хорошую команду, очень сбалансированную, с хорошим вратарем, защитой, нападением, большинством. Это значимый, важный момент для нас в построении химии и уверенности на этот сезон», — сказал Сергей.

400 побед в НХЛ, 145 выигранных матчей с «Флоридой» — россиянин поблагодарил всех за поддержку.

«Да, мне очень повезло играть с отличными одноклубниками, работать с хорошими тренерами, иметь поддержку родителей, жены, семьи, всех и, очевидно, Бога. Я благодарю Его за это путешествие, наслаждаюсь этим моментом, каждым моментом в хоккее, веселюсь», — сказал вратарь.

Празднование партнеров достижения Бобровского произвело впечатление на журналистов и самого голкипера.

«Это определенно нечто особенное, здорово видеть такое, эти эмоции ребят. Но снова я благодарен им за победу, за множество побед, которые мы одержали. Это привилегия — быть частью такой команды», — сказал обладатель Кубка Стэнли.

Сергей улыбнулся на вопрос, почему для него так важны специальные тренировки на уровне атлетов-олимпийцев — работа на скорость и силу.

«Да, знаете ли, те моменты, когда ты надеваешь форму и выходишь играть в НХЛ, очень особенные. Не так много людей могут пройти через это. И я очень ценю это, очень и очень дорожу этим. Так что хочу быть в своей наилучшей форме, чтобы извлечь из этого максимум. Вот для чего все это, все эти маленькие детали. Я достаточно давно в хоккее, в профессиональном спорте, у меня есть своя подготовка. И я все еще развиваюсь, наслаждаюсь игрой, как маленький ребенок», — сказал вратарь.

Бобровский первым из соотечественников добрался до 400 побед и оценил свое место в истории с другими выдающимися вратарями из России.

«Да, это нечто особенное. Если посмотрите на список, эти парни — легенды. Это определенно привилегия для меня быть с ними в одном ряду», — сказал Сергей.

Голкипера также спросили, замкнулся ли сегодня виртуальный круг — Питер Лавиолетт был тренером «Филадельфии» в его дебютном сезоне, а теперь стоял на скамейке соперников из «Рейнджерс».

«Да, как вы сейчас подметили, возможно, это так. Он дал мне шанс, дал возможность играть в этой лиге. Я также признателен ему и благодарю за эту возможность», — сказал россиянин.