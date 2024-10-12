Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:00

Почему КХЛ стала зрелищнее и результативнее? Есть несколько причин

Сентябрь 2024 года стал вторым по результативности в истории КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хантер Миска («Динамо») и Прохор Полтапов (ЦСКА).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» рассуждает о позитивных тенденциях в нашей лиге.

Несколько дней назад КХЛ опубликовала крайне любопытные статистические данные по итогам первого месяца регулярного чемпионата. Сентябрь 2024-го стал вторым по результативности в истории лиги. В 114 матчах команды забросили 630 шайб — 5,53 за игру. Лучшим пока остается сентябрь 2010 года. Тогда было 5,58. Большое количество забитых голов — это только одна из составляющих, позволяющих судить о зрелищности чемпионата. Но очень важная.

Хоккеисты &laquo;Трактора&raquo; лидируют в&nbsp;Восточной конференции. В чемпионате КХЛ новый претендент на Кубок. Такой мощный «Трактор» мы не видели много лет

Причин у любого события или явления может быть несколько. Главной чаще всего становится самое последнее изменение. Ответ в случае с ростом результативности лежит на поверхности — это максимально благоприятный для игроков и тренеров календарь. Такого раньше не было. Растянутое до мая расписание с наличием пауз между матчами позволяет лучше восстанавливаться и больше времени уделять работе над деталями. Действовать активно и стремиться играть в атаку возможно только при наличии хорошей физической формы.

В середине сентября «Адмирал» отдыхал девять дней, получив шикарную возможность перевести дух и как следует подготовиться к домашней серии. Дальневосточники по ее ходу одержали четыре победы в пяти матчах, обыграв среди прочих московские «Динамо» и ЦСКА, и забросили 22 шайбы (4,4 в среднем). Главный тренер Леонид Тамбиев в позапрошлом сезоне вывел моряков во второй раунд Кубка Гагарина, используя ультраоборонительную модель. Но сейчас такой подход работает только временами и с переменным успехом, поэтому специалист проявляет похвальную гибкость.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Фото ХК «Адмирал»

Далеко не все команды, которые привычно расположились в нижней половине таблицы, готовы идти на такой риск. Но их становится меньше. Даже «Витязь», не обладающий каким-то невероятным подбором игроков, старается действовать активно и навязывать соперникам свои условия. Симпатичная тенденция, которая в текущей ситуации должна становиться еще более сильной. Фавориты тоже не избегают процесса эволюции. «Ак Барс», до невозможности надоевший за последние годы нудной игрой, от которой птицы падали на лету, изменился и пытается не отступать от активного хоккея.

Очевидный фактор, напрямую влияющий на количество голов, — кризис современных вратарей. Даже в НХЛ эта проблема сейчас стоит остро. Что уж говорить об остальных лигах. КХЛ по политическим причинам наглухо закрыта от европейского рынка. В Северной Америке выбор голкиперов тоже очень скромен, учитывая нежелание многих переезжать в Россию. Одновременно полтора десятка лучших русских вратарей сейчас выступает в НХЛ и АХЛ. Кахаэловским клубам приходится ориентироваться на собственные кадры. Этот ресурс не бесконечен. Доминирующих вратарей не осталось за редкими и спорными исключениями. Даже топ-клубы испытывают проблемы, пусть отчасти и рукотворные — СКА, ЦСКА, московское «Динамо». Голкипер бело-голубых Хантер Миска и вовсе стал объектом повсеместных насмешек.

Хантер Миска. «Не помню игрока, который столкнулся бы с такой ненавистью». Генменеджер «Динамо» — об американском вратаре

Успех «Металлурга» в прошлом сезоне важен тем, что чемпиона всегда и везде пытаются копировать, предварительно разобрав на молекулы. Воссоздать то же самое в другом месте получается редко, но это не останавливает другие клубы от таких попыток. Больше молодежи, меньше ветеранов, выше скорости — эти черты постепенно становятся присущими для разных команд. В таких условиях увеличение результативности кажется логичным следствием.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Витязь
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Леонид Тамбиев
Читайте также
Блогер Литвин устроил драку во время футбольного матча
СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ
Федерация футбола Албании пожаловалась на Чехию в УЕФА из-за кричалок про Косово
В Ногинске 11-летняя школьница умерла после игры с подружкой
49-летняя Чусовитина заявила о желании отобраться на Олимпиаду-2028
«Для Карпина я в компании «жирных». Даниил Хлусевич — о трансфере в «Зенит», дорогой покупке, Станковиче и сборной без матчей с Медиалигой
Популярное видео
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 15 12 3 26
2 Спартак 14 9 5 20
3 СКА 15 9 6 19
4 Торпедо 15 8 7 18
5 ЦСКА 15 7 8 18
6 Северсталь 15 8 7 16
7 Динамо Мн 13 7 6 15
8 Динамо М 15 7 8 15
9 Витязь 14 7 7 14
10 Куньлунь РС 15 6 9 13
11 Сочи 15 5 10 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 14 10 4 22
2 Автомобилист 16 9 7 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Нефтехимик 15 7 8 17
5 Металлург Мг 16 8 8 16
6 Ак Барс 13 8 5 16
7 Сал. Юлаев 12 7 5 14
8 Адмирал 13 6 7 14
9 Лада 14 5 9 12
10 Авангард 15 5 10 11
11 Амур 13 4 9 10
12 Барыс 15 3 12 7
Результаты / календарь
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
12.10 14:00
Трактор – Торпедо
 5 : 4 ОТ
12.10 14:00
Спартак – Ак Барс
 3 : 0
12.10 14:30
Металлург Мг – Авангард
 4 : 2
12.10 17:00
Сочи – Локомотив
 1 : 2
12.10 17:00
СКА – Автомобилист
 5 : 2
12.10 17:00
Динамо М – Сал. Юлаев
 4 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости