«Лос-Анджелес» — «Юта»: видеообзор матча
«Лос-Анджелес» на домашнем льду победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» сейчас занимает 4-ю строчку (12 очков), а «Юта» идет на 9-м месте (9 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|13
|2
|Нью-Джерси
|11
|5
|6
|12
|3
|Вашингтон
|7
|5
|2
|10
|4
|Каролина
|6
|4
|2
|8
|5
|Айлендерс
|8
|3
|5
|8
|6
|Коламбус
|7
|3
|4
|7
|7
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|8
|Филадельфия
|8
|2
|6
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|10
|6
|4
|13
|2
|Тампа-Бэй
|8
|5
|3
|10
|3
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|4
|Баффало
|9
|4
|5
|9
|5
|Бостон
|9
|4
|5
|9
|6
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|7
|Детройт
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|3
|5
|7
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|8
|8
|0
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
|Сент-Луис
|9
|5
|4
|10
|5
|Юта
|9
|4
|5
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|6
|8
|Чикаго
|9
|2
|7
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|2
|Вегас
|8
|5
|3
|11
|3
|Калгари
|8
|5
|3
|11
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|7
|3
|4
|7
|7
|Эдмонтон
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
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31.10
1.11
|27.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 0
|27.10
|02:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 2
|27.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|2 : 1
|27.10
|02:00
|
Калгари – Виннипег
|3 : 5
|27.10
|02:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3 ОТ
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|3 : 6
|27.10
|03:00
|
Даллас – Чикаго
|4 : 2
|27.10
|03:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|27.10
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|7 : 3
|27.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|27.10
|05:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|- : -
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