«Авангард» в овертайме победил «Металлург»
«Авангард» победил «Металлург» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
Голы омской команды в основное время забили Семен Чистяков и Рид Буше, которые также отдали по результативной передаче. У «Магнитки» отличились Данила Юров и Роман Канцеров. В овертайме шайбу забросил Линден Вей.
После этой игры «Металлург» (21 очко) сохраняет третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Авангарда» 15 баллов и 10-я позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Канцеров — 1, 3:43 — 0:1. Буше — 7 (Чистяков, Вей), 18:54 — 1:1. Юров — 4 (Паливко, Михайлис), 24:07 — 1:2. Чистяков — 7 (бол., Вей, Буше), 32:39 — 2:2. Вей — 6 (Игумнов, Коледов), 62:21 — 3:2.
Вратари: Хомченко — Набоков.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 45 (10+18+15+2) — 46 (12+21+11+2).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
27 октября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|20
|16
|4
|34
|2
|СКА
|20
|14
|6
|29
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Торпедо
|20
|10
|10
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|18
|10
|8
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
|20
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|20
|15
|5
|32
|2
|Автомобилист
|19
|11
|8
|24
|3
|Металлург Мг
|21
|10
|11
|21
|4
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|5
|Ак Барс
|16
|10
|6
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|8
|Адмирал
|18
|8
|10
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|19
|5
|14
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|27.10
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|3 : 2 ОТ
|27.10
|14:00
|
Торпедо – Витязь
|1 : 2
|27.10
|17:00
|
Северсталь – Амур
|- : -
|27.10
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|27.10
|17:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -