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«Филадельфия» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Филадельфия» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ 26 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов
Кирилл Капризов.
Фото Global Look Press

«Филадельфия» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 26 октября. Матч пройдет на льду «Уэллс Фарго Центра» в Филадельфии и начнется в 20.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Следить за играми североамериканского хоккея можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Филадельфия» — «Миннесота» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Филадельфия» набрала 3 очка в 7 матчах, уступив в последнем матче «Вашингтону» (3:6). «Миннесота» провела 7 матчей и набрала 12 очков, в предыдущей встрече ее соперником была «Тампа» (4:2).

ХК Миннесота Уайлд
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 11 5 6 12
2 Рейнджерс 7 5 2 11
3 Вашингтон 6 5 1 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Айлендерс 7 3 4 8
6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Коламбус 6 3 3 6
8 Филадельфия 7 1 6 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 9 5 4 11
2 Тампа-Бэй 7 4 3 8
3 Детройт 7 4 3 8
4 Оттава 7 4 3 8
5 Торонто 8 4 4 8
6 Баффало 8 3 5 7
7 Бостон 8 3 5 7
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 7 7 0 14
2 Миннесота 7 5 2 12
3 Даллас 8 6 2 12
4 Сент-Луис 8 5 3 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Чикаго 8 2 6 5
8 Нэшвилл 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 7 5 2 11
2 Вегас 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Сиэтл 8 4 4 9
5 Ванкувер 6 3 3 8
6 Анахайм 6 3 3 7
7 Эдмонтон 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 8 0 8 2
Результаты / календарь
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29.10
30.10
31.10
26.10 01:00
Вегас – Оттава
 6 : 4
26.10 02:00
Нью-Джерси – Айлендерс
3 : 4 ОТ
26.10 03:30
Чикаго – Нэшвилл
 2 : 3
26.10 04:00
Эдмонтон – Питтсбург
 4 : 0
26.10 20:00
Филадельфия – Миннесота
 - : -
26.10 20:00
Баффало – Детройт
 - : -
26.10 23:00
Лос-Анджелес – Юта
 - : -
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