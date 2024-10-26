«Баффало» прервал трехматчевую победную серию «Детройта»
«Баффало» победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра прошла на арене «КиБанк Центр».
У «Сэйбрз» голы забили Джейсон Цукер, Тейдж Томпсон (дубль), Боуэн Байрэм и Джек Куинн. За «Ред Уингз» шайбы забросили Алекс Дебринкэт, Майкл Расмуссен и Лукас Рэймонд.
«Баффало» набрал 9 очков в 9 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. У «Детройта» прервалась трехматчевая победная серия. Команда идет на 8-й позиции с 8 баллами.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Детройт» — 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Голы: Зукер — 1 (бол., Томпсон, Далин), 4:04 — 1:0. Томпсон — 6 (Петерка, Далин), 12:00 — 2:0. Дебринкэт — 4 (Зайдер, Раймонд), 14:43 — 2:1. Томпсон — 7 (Далин), 23:20 — 3:1. Расмуссен — 2 (Зайдер, Эдвинссон), 23:51 — 3:2. Раймонд — 1 (мен.), 31:02 — 3:3. Байрам — 1 (Пауэр, Козенс), 35:54 — 4:3. Куинн — 1 (п.в.), 59:12 — 5:3.
Вратари: Луукконен — Лайон (57:52 — 59:12).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 39 (16+17+6) — 25 (9+12+4).
Наши: — - Тарасенко (13.19/0/0).
26 октября. Баффало. KeyBank Center. 15017 зрителей.
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|Вашингтон
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|1
|10
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|2
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|Айлендерс
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|3
|4
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|6
|Питтсбург
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|9
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|3
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|Оттава
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|3
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|5
|Торонто
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|4
|4
|8
|6
|Детройт
|8
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|4
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|3
|5
|7
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|Монреаль
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|2
|5
|5
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|В
|П
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|7
|0
|14
|2
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|8
|6
|2
|12
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|12
|4
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|5
|3
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Чикаго
|8
|2
|6
|5
|8
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|7
|5
|2
|11
|2
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|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
|26.10
|01:00
|
Вегас – Оттава
|6 : 4
|26.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|26.10
|03:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|2 : 3
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|04:00
|
Эдмонтон – Питтсбург
|4 : 0
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Филадельфия – Миннесота
|6 : 5
|26.10
|20:00
|
Баффало – Детройт
|5 : 3
|26.10
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|
Лос-Анджелес – Юта
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