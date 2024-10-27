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Сегодня, 16:13

«Витязь» обыграл «Торпедо»

Руслан Минаев
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«Витязь» на выезде победил «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей шайбы забросили Дмитрий Бучельников и Станислав Яровой. У хозяев гол забил Никита Артамонов.

«Витязь» набрал 20 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 23 очками — на 5-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Артамонов — 11 (Летунов, Фирстов), 0:35 — 1:0. Бучельников — 6 (Чехович, Стюарт), 36:32 — 1:1. Яровой — 1 (Калинин, Чивилев), 54:49 — 1:2.

Вратари: Бочаров — Дорожко.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (7+11+6) — 23 (5+13+5).

Судьи: Раминг, Шувалов.

27 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей

КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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 3 : 2 ОТ
27.10 14:00
Торпедо – Витязь
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