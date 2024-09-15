Почему СКА настолько плох на старте сезона КХЛ? Главные причины неудач команды Ротенберга

Травмы, вратарская проблема, перебор форвардов и хаос в сочетаниях звеньев.

Слабый старт СКА больше не воспринимается как сенсация. Год назад петербургский тяжеловес тоже начал регулярный чемпионат со скрипом и к октябрю болтался за пределами плей-офф. Отношение к трем поражениям в четырех матчах скорее должно быть снисходительным, чем давать повод для реального беспокойства. Вмешиваться в какие-то процессы сейчас бессмысленно. Сумма мастерства игроков армейского клуба настолько велика, что на дистанции питерцы свое все равно заберут. Такой глубины состава и близко нет ни у одной другой команды КХЛ. В затяжном регулярном чемпионате этот фактор имеет значение. За счет свежести и физической готовности можно спокойно побеждать.

Но, усматривая определенные параллели с прошлым сезоном, не стоит забывать, чем он завершился — бесславным вылетом во втором раунде плей-офф от «Автомобилиста». И сейчас сложно отделаться от ощущения, что мы видим день сурка. Летом СКА снова прошел через очень серьезные по нагрузкам предсезонные сборы, включая занятия вне льда. Целесообразность такого подхода остается как минимум спорной, особенно учитывая травмы игроков. Несколько человек надорвались в нынешнем августе именно по ходу тренировочного процесса. Серьезная команда не может подходить к старту чемпионата с такими проблемами. Однако, похоже, никаких выводов по сравнению с прошлым годом сделано не было.

Тогда Роман Ротенберг еще с весны активно вел охоту на вратаря Никиту Серебрякова, в итоге добившись своей цели хитроумными действиями в октябре. Этот ход команде помог в моменте, но не на дистанции. После плей-офф именно к голкиперу были большие претензии. В это межсезонье СКА тоже мониторил вратарский рынок, но ни одной крупной рыбы на нем не появилось. Ротенберг публично даже заявил, что доверяет Серебрякову и тот никуда не уходит, а любые слухи — чистой воды спекуляция. Тем не менее постоянная чехарда с вратарями в межсезонье и в начале чемпионата убеждает в обратном. В Санкт-Петербурге по-прежнему сомневаются, что с парой Серебряков — Плешаков реально идти за титулом. По последним данным, СКА снова озаботился поиском вратаря под большие задачи.

Еще летом из клуба доносились слухи о недовольстве некоторых игроков текущей ситуацией. Это не теория заговора, придуманная на диване. В команде перебор нападающих, привыкших получать много игрового времени и место в первой бригаде большинства. Сделать так, чтобы все были довольны, с нынешним СКА, наверное, не сумеет ни один тренер в мире. Зачем Ротенберг создает рукотворную проблему, не объяснит, наверное, и он сам. Но ситуация повторяется снова. Сергей Толчинский в среднем проводит на льду меньше 11 минут! Даже в укомплектованном до зубов чемпионском ЦСКА пять лет назад он, когда считался перспективным игроком, получал почти на две минуты больше. О какой-то эффективности форварда в нынешней ситуации речи быть не может. Ему просто не дают условий, в которых реально раскрыть свой потенциал.

Евгений Кузнецов. Фото ХК СКА

От Евгения Кузнецова никто не ждал, что он с места в карьер начнет разрывать оборону соперников. Но вспоминая, с каким вселенским пафосом сопровождалось его подписание, начинаешь сомневаться в некоторых тренерских решениях. Игровое время суперзвезды — только пятое среди нападающих команды, по матчам оно колеблется в диапазоне от 15 до 16 минут. Именно от отсутствия доверия Кузнецов и сбежал из НХЛ, желая снова получать удовольствие от хоккея. По факту он сейчас даже не первый центр СКА. В ложе пока сидит восстанавливающийся после повреждения лучший форвард команды в прошлом сезоне Василий Глотов. Ему тоже скоро надо будет искать место. Но как это сделать, никому не навредив? Задача на Нобелевскую премию.

Отдельный пункт программы — сочетания звеньев. Даже в Северной Америке, где любят перестановки, вряд ли кто-то из специалистов меняет игроков с такой частотой. У Кузнецова за месяц с лишним не появилось постоянных партнеров, что выглядит максимально странно. Более того, в команде периодически ломают даже устоявшиеся было связки. С начала чемпионата прошло всего четыре матча, но каждый раз стартовая заявка преподносит неожиданности. То опытнейший Григоренко осел в четвертой тройке, то Сапего проводит игры, сидя на скамейке, то молодой Выдренков прописывается в первой паре, то снайпер Хайруллин остается без большинства.

Разглядеть в этом хаосе даже намек на знаменитую систему никак не выходит. Система — это в первую очередь понятные принципы и стабильность. Кто сможет человеческим языком объяснить ее суть, тот должен получить какую-нибудь престижную награду. Пока же сложно отделаться от впечатления, что в СКА снова ничего не запоминают и повторяют прежние ошибки, не научившись работать терпеливо. Этот вывод куда печальнее, чем пара невзрачных игр в первые недели регулярного чемпионата.