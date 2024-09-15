Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:00

Почему СКА настолько плох на старте сезона КХЛ? Главные причины неудач команды Ротенберга

СКА 15 сентября сыграет с «Ладой» в матче КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Ротенберг с хоккеистами СКА
Роман Ротенберг с хоккеистами СКА.
Фото ХК СКА
Травмы, вратарская проблема, перебор форвардов и хаос в сочетаниях звеньев.

Слабый старт СКА больше не воспринимается как сенсация. Год назад петербургский тяжеловес тоже начал регулярный чемпионат со скрипом и к октябрю болтался за пределами плей-офф. Отношение к трем поражениям в четырех матчах скорее должно быть снисходительным, чем давать повод для реального беспокойства. Вмешиваться в какие-то процессы сейчас бессмысленно. Сумма мастерства игроков армейского клуба настолько велика, что на дистанции питерцы свое все равно заберут. Такой глубины состава и близко нет ни у одной другой команды КХЛ. В затяжном регулярном чемпионате этот фактор имеет значение. За счет свежести и физической готовности можно спокойно побеждать.

Но, усматривая определенные параллели с прошлым сезоном, не стоит забывать, чем он завершился — бесславным вылетом во втором раунде плей-офф от «Автомобилиста». И сейчас сложно отделаться от ощущения, что мы видим день сурка. Летом СКА снова прошел через очень серьезные по нагрузкам предсезонные сборы, включая занятия вне льда. Целесообразность такого подхода остается как минимум спорной, особенно учитывая травмы игроков. Несколько человек надорвались в нынешнем августе именно по ходу тренировочного процесса. Серьезная команда не может подходить к старту чемпионата с такими проблемами. Однако, похоже, никаких выводов по сравнению с прошлым годом сделано не было.

Роман Ротенберг. «Комментарии про СКА пишут не из России, а из других стран». Ротенберг после поражения от «Трактора» опять зажег

Тогда Роман Ротенберг еще с весны активно вел охоту на вратаря Никиту Серебрякова, в итоге добившись своей цели хитроумными действиями в октябре. Этот ход команде помог в моменте, но не на дистанции. После плей-офф именно к голкиперу были большие претензии. В это межсезонье СКА тоже мониторил вратарский рынок, но ни одной крупной рыбы на нем не появилось. Ротенберг публично даже заявил, что доверяет Серебрякову и тот никуда не уходит, а любые слухи — чистой воды спекуляция. Тем не менее постоянная чехарда с вратарями в межсезонье и в начале чемпионата убеждает в обратном. В Санкт-Петербурге по-прежнему сомневаются, что с парой Серебряков — Плешаков реально идти за титулом. По последним данным, СКА снова озаботился поиском вратаря под большие задачи.

Еще летом из клуба доносились слухи о недовольстве некоторых игроков текущей ситуацией. Это не теория заговора, придуманная на диване. В команде перебор нападающих, привыкших получать много игрового времени и место в первой бригаде большинства. Сделать так, чтобы все были довольны, с нынешним СКА, наверное, не сумеет ни один тренер в мире. Зачем Ротенберг создает рукотворную проблему, не объяснит, наверное, и он сам. Но ситуация повторяется снова. Сергей Толчинский в среднем проводит на льду меньше 11 минут! Даже в укомплектованном до зубов чемпионском ЦСКА пять лет назад он, когда считался перспективным игроком, получал почти на две минуты больше. О какой-то эффективности форварда в нынешней ситуации речи быть не может. Ему просто не дают условий, в которых реально раскрыть свой потенциал.

Хоккеист СКА Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов.
Фото ХК СКА

От Евгения Кузнецова никто не ждал, что он с места в карьер начнет разрывать оборону соперников. Но вспоминая, с каким вселенским пафосом сопровождалось его подписание, начинаешь сомневаться в некоторых тренерских решениях. Игровое время суперзвезды — только пятое среди нападающих команды, по матчам оно колеблется в диапазоне от 15 до 16 минут. Именно от отсутствия доверия Кузнецов и сбежал из НХЛ, желая снова получать удовольствие от хоккея. По факту он сейчас даже не первый центр СКА. В ложе пока сидит восстанавливающийся после повреждения лучший форвард команды в прошлом сезоне Василий Глотов. Ему тоже скоро надо будет искать место. Но как это сделать, никому не навредив? Задача на Нобелевскую премию.

Отдельный пункт программы — сочетания звеньев. Даже в Северной Америке, где любят перестановки, вряд ли кто-то из специалистов меняет игроков с такой частотой. У Кузнецова за месяц с лишним не появилось постоянных партнеров, что выглядит максимально странно. Более того, в команде периодически ломают даже устоявшиеся было связки. С начала чемпионата прошло всего четыре матча, но каждый раз стартовая заявка преподносит неожиданности. То опытнейший Григоренко осел в четвертой тройке, то Сапего проводит игры, сидя на скамейке, то молодой Выдренков прописывается в первой паре, то снайпер Хайруллин остается без большинства.

СКА проиграл &laquo;Трактору&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. «Трактор» посмеялся над Кузнецовым после поражения СКА. Вратарь челябинцев провел феноменальный матч

Разглядеть в этом хаосе даже намек на знаменитую систему никак не выходит. Система — это в первую очередь понятные принципы и стабильность. Кто сможет человеческим языком объяснить ее суть, тот должен получить какую-нибудь престижную награду. Пока же сложно отделаться от впечатления, что в СКА снова ничего не запоминают и повторяют прежние ошибки, не научившись работать терпеливо. Этот вывод куда печальнее, чем пара невзрачных игр в первые недели регулярного чемпионата.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
В Северной Америке предположили, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
День программиста отметят 12 сентября
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников над семью регионами России
В столовой соццентра в Москве отравились порядка 20 человек
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Нефтехимик 5 4 1 8
2 Трактор 5 3 2 7
3 Авангард 4 3 1 7
4 Автомобилист 5 3 2 6
5 Сал. Юлаев 4 3 1 6
6 Лада 4 2 2 4
7 Амур 5 2 3 4
8 Ак Барс 4 2 2 4
9 Адмирал 3 1 2 3
10 Сибирь 4 1 3 2
11 Металлург Мг 5 1 4 2
12 Барыс 4 0 4 1
Западная конференция И В П О
1 Спартак 5 4 1 9
2 Локомотив 5 4 1 8
3 Динамо Мн 4 3 1 6
4 Северсталь 5 3 2 6
5 Куньлунь РС 5 3 2 6
6 ЦСКА 5 2 3 5
7 Торпедо 5 2 3 5
8 Витязь 5 2 3 4
9 СКА 4 1 3 3
10 Динамо М 4 1 3 2
11 Сочи 3 1 2 2
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
15.09 10:30
Амур – Куньлунь РС
 2 : 3
15.09 13:30
Сибирь – Авангард
 - : -
15.09 17:00
СКА – Лада
 - : -
15.09 17:00
Динамо М – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости