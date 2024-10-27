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Сегодня, 09:24

Черкас: «Как только СКА забил два гола за полминуты, «Спартак» закончился»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал победу армейцев над «Спартаком» (5:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Как только СКА забил два гола за полминуты, сделав счет 2:2, «Спартак» закончился. Играла одна команда, хозяева только эпизодами вспыхивали. Видно было, что армейцы играли с запасом и в любой момент могли добавить», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

После 20 матчей СКА с 29 очками занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (25 очков) идет третьим после 19 игр.

Источник: «РБ Спорт»
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КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Сергей Черкас
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 20 16 4 34
2 СКА 20 14 6 29
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Торпедо 19 10 9 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 18 10 8 21
9 Витязь 19 9 10 18
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 19 11 8 24
3 Нефтехимик 21 8 13 21
4 Металлург Мг 20 10 10 20
5 Ак Барс 16 10 6 20
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 18 8 10 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 18 6 12 13
11 Амур 19 5 14 12
12 Барыс 19 5 14 11
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