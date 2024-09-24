С таким составом СКА обязан выигрывать Кубок. Другому результату не будет никаких оправданий
Подписание контракта с американским защитником Тони Деанджело еще сильнее прочертило грань между СКА и остальными клубами. Концентрация звезд в Санкт-Петербурге зашкаливает, и любой другой результат, кроме победы в Кубке Гагарина, будет воспринят общественностью как провал.
В СКА решили совершенно четко сделать ставку на нынешний сезон — уже в следующем армейцы могут остаться без ключевого защитника Александра Никишина, которого активно зовет к себе «Каролина», и нападающего Арсения Грицюка, рассматривающего вариант продолжения карьеры в «Нью-Джерси». В «Монреале» вздыхают по юному таланту Ивану Демидову, которого выбрали под пятым пиком на минувшем драфте, и ждут 31 мая 2025 года, когда истечет контракт форварда со СКА. С Деанджело контракт заключен также до конца нынешнего сезона.
По информации «СЭ», окладная часть контракта Деанджело составит 30 миллионов рублей до конца сезона. Для того чтобы уложиться в потолок зарплат, СКА в том числе расстанется с нападающим Эмилем Галимовым, который зарабатывает 40 миллионов рублей в год. Скорее всего, Галимов будет расторгнут — желающих выменять его с нынешним контрактом в КХЛ пока нет. Других расставаний не планируется.
Под потолком зарплат не учитывается 10 процентов бонусов от оклада, и 3 миллиона рублей Деанджело получит, если его показатель «плюс-минус» по итогам регулярного чемпионата составит «+15». Ну и самые солидные премии — по 100 миллионов рублей за каждое достижение — предусмотрены за попадание в топ-3 регулярки по «плюс-минусу» и топ-3 самых результативных защитников. Они также не входят под потолок зарплат.
Конечно, никто не даст гарантий, что Деанджело немедленно станет звездой КХЛ: время для адаптации в европейском хоккее необходимо даже самым классным игрокам. Отдельный вопрос — место для Тони в большинстве, ведь уже давно предполагается, что единственный защитник в первой спецбригаде СКА — Никишин. Но, как ранее сообщал «СЭ», именно контракт Александра был сокращен, чтобы контракт Деанджело уместили в потолок. По нашей информации, теперь зарплата Никишина составит 20 миллионов рублей в год вместо 50.
Роман Ротенберг заявил, что Деанджело и Никишин могут играть в большинстве вместе, но пока вообще непонятно, кого видят в первой спецбригаде стабильно — помимо, разумеется, Евгения Кузнецова. В матче с «Авангардом», например, больше всех в большинстве из нападающих сыграл 21-летний Григорий Кузьмин, который только в минувшем плей-офф дебютировал в главной команде. При этом на реализацию численного преимущества не выходят лучший бомбардир команды Хайруллин и забивший шикарный гол «Авангарду» Воробьев.
Дать равномерно игровое время всем звездам и никого не обделить — крайне сложно. Но если и в этом сезоне СКА не дойдет до Кубка Гагарина, все затраты окажутся напрасными. Настолько мощного состава у армейцев не было давно.
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|П
|О
|1
|Сибирь
|9
|6
|3
|12
|2
|Автомобилист
|8
|5
|3
|11
|3
|Адмирал
|7
|5
|2
|11
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|10
|5
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|6
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|7
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|8
|Авангард
|8
|3
|5
|7
|9
|Металлург Мг
|8
|3
|5
|6
|10
|Лада
|7
|2
|5
|5
|11
|Амур
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|8
|1
|7
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|6
|2
|13
|2
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|3
|СКА
|8
|5
|3
|11
|4
|Спартак
|7
|5
|2
|11
|5
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|8
|Витязь
|8
|3
|5
|6
|9
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|10
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|11
|Сочи
|7
|2
|5
|4
|24.09
|12:00
|
Амур – ЦСКА
|0 : 3
|24.09
|12:30
|
Адмирал – Витязь
|6 : 3
|24.09
|15:30
|
Сибирь – Сочи
|4 : 2
|24.09
|17:00
|
Барыс – Динамо М
|1 : 3
|24.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|24.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|- : -