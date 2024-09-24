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Сегодня, 19:00

С таким составом СКА обязан выигрывать Кубок. Другому результату не будет никаких оправданий

СКА подписал контракт с американцем Тони Деанджело
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Евгений Кузнецов и Александр Никишин.
Фото ХК СКА
Одной звездой в Санкт-Петербурге стало больше.

Подписание контракта с американским защитником Тони Деанджело еще сильнее прочертило грань между СКА и остальными клубами. Концентрация звезд в Санкт-Петербурге зашкаливает, и любой другой результат, кроме победы в Кубке Гагарина, будет воспринят общественностью как провал.

В СКА решили совершенно четко сделать ставку на нынешний сезон — уже в следующем армейцы могут остаться без ключевого защитника Александра Никишина, которого активно зовет к себе «Каролина», и нападающего Арсения Грицюка, рассматривающего вариант продолжения карьеры в «Нью-Джерси». В «Монреале» вздыхают по юному таланту Ивану Демидову, которого выбрали под пятым пиком на минувшем драфте, и ждут 31 мая 2025 года, когда истечет контракт форварда со СКА. С Деанджело контракт заключен также до конца нынешнего сезона.

Роман Ротенберг и&nbsp;Тони Деанджело. В СКА пришел защитник из НХЛ, он сильнее на голову большинства легионеров. Но приживется ли Деанджело в Питере?

По информации «СЭ», окладная часть контракта Деанджело составит 30 миллионов рублей до конца сезона. Для того чтобы уложиться в потолок зарплат, СКА в том числе расстанется с нападающим Эмилем Галимовым, который зарабатывает 40 миллионов рублей в год. Скорее всего, Галимов будет расторгнут — желающих выменять его с нынешним контрактом в КХЛ пока нет. Других расставаний не планируется.

Под потолком зарплат не учитывается 10 процентов бонусов от оклада, и 3 миллиона рублей Деанджело получит, если его показатель «плюс-минус» по итогам регулярного чемпионата составит «+15». Ну и самые солидные премии — по 100 миллионов рублей за каждое достижение — предусмотрены за попадание в топ-3 регулярки по «плюс-минусу» и топ-3 самых результативных защитников. Они также не входят под потолок зарплат.

Конечно, никто не даст гарантий, что Деанджело немедленно станет звездой КХЛ: время для адаптации в европейском хоккее необходимо даже самым классным игрокам. Отдельный вопрос — место для Тони в большинстве, ведь уже давно предполагается, что единственный защитник в первой спецбригаде СКА — Никишин. Но, как ранее сообщал «СЭ», именно контракт Александра был сокращен, чтобы контракт Деанджело уместили в потолок. По нашей информации, теперь зарплата Никишина составит 20 миллионов рублей в год вместо 50.

Александр Никишин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Роман Ротенберг заявил, что Деанджело и Никишин могут играть в большинстве вместе, но пока вообще непонятно, кого видят в первой спецбригаде стабильно — помимо, разумеется, Евгения Кузнецова. В матче с «Авангардом», например, больше всех в большинстве из нападающих сыграл 21-летний Григорий Кузьмин, который только в минувшем плей-офф дебютировал в главной команде. При этом на реализацию численного преимущества не выходят лучший бомбардир команды Хайруллин и забивший шикарный гол «Авангарду» Воробьев.

Роман Ротернберг. «Вы читаете советские газеты или вы из-за бугра?» Ротенберг — о Деанджело и потолке зарплат СКА

Дать равномерно игровое время всем звездам и никого не обделить — крайне сложно. Но если и в этом сезоне СКА не дойдет до Кубка Гагарина, все затраты окажутся напрасными. Настолько мощного состава у армейцев не было давно.

Тони Деанджело
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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