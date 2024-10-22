Василевского заменили, а «Тампа» проиграла. Но Кучеров продолжает набирать очки
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)
Голы: Нюландер — 4 (Доми), 3:57 — 1:0. Пол — 2 (Хедман, Чаффи), 15:57 — 1:1. Мэттьюс — 3 (бол., Марнер, Нюландер), 21:56 — 2:1. Нюландер — 5 (Макманн), 27:33 — 3:1. Пачиоретти — 2 (Таварес, Тимминс), 29:31 — 4:1. Найз — 2 (Марнер), 34:02 — 5:1. Пойнт — 3 (бол., Кучеров, Хедман), 54:53 — 5:2.
Вратари: Столарз — Василевский (Йоханссон, 29:31, 56:31 — 58:38).
Штраф: 17 — 13.
Броски: 29 (8+11+10) — 34 (11+16+7).
Наши: — - Кучеров (21.39/4/0).
22 октября. Торонто. Scotiabank Arena. 18356 зрителей.
Для «Тампы» cегодняшний матч стал пятым в этой регулярке. И все пять раз основным вратарем в составе «Лайтнинг» выходил Андрей Василевский. Если в первых двух играх он был одним из лучших в своей команде, то следующие две встречи провел посредственно. А пятую и вовсе завалил.
Матчи между «Тампой Бэй» и «Торонто» — уже своего рода классика и дерби для Атлантического дивизиона. Поэтому и вызывают эмоции даже в регулярке. Перед началом игры Андрей Василевский осыпал снегом Моргана Райлли, который разминался возле красной линии. Дерзость в стиле Шестеркина оказалась наказуема — российского голкипера поменяли уже в середине матча.
Свой первый гол Василевский пропустил уже со второго броска, но обвинить его в этом нельзя. Оборона «Тампы» просто забыла о существовании в слоте Вильяма Нюландера, и он с передачи Макса Доми открыл счет в матче.
Зато к Василевскому могут быть вопросы по следующим трем шайбам, которые оказались в его воротах в первой половине второго периода. В первом случае он неловко выронил шайбу перед собой после броска Марнера, во втором — неудачно отбил кистевой Нюландера в собственные ворота, а потом и вовсе пропустил прямой бросок от Пачиоретти чуть ли не с синей линии. После четырех пропущенных шайб матч для российского вратаря закончился.
Не пошла игра и у нападающих «Тампы». Тройка Гюнцель — Поинт — Кучеров выходила на лед в равных составах чаще, чем все остальные вместе взятые, но так и не смогла ничего придумать. Единственную шайбу в ворота «Торонто» в формате 5 на 5 отправили сами игроки «Мэйпл Лифс»: Симон Бенуа спиной добил шайбу в ворота Столарца после броска Ника Пола.
Однако серию из набранных очков Кучеров все-таки продолжил, сделав в большинстве ассист на Поинта. После пяти матчей в активе россиянина 10 (7+3) очков — с запасом лучший результат команды.
Следующий матч «Тампа» проведет уже завтра ночью. Вполне вероятно, что впервые в сезоне Василевский начнет встречу со скамейки. И это очень хороший шанс для шведа Йонаса Йоханссона доказать свою состоятельность — сегодня он был вполне неплох.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|2
|Рейнджерс
|5
|4
|1
|9
|3
|Вашингтон
|4
|3
|1
|6
|4
|Айлендерс
|5
|2
|3
|6
|5
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|6
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|5
|1
|4
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|2
|Торонто
|6
|4
|2
|8
|3
|Бостон
|6
|3
|3
|7
|4
|Тампа-Бэй
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|6
|Монреаль
|6
|2
|4
|5
|7
|Баффало
|7
|2
|5
|5
|8
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|5
|5
|0
|10
|2
|Даллас
|6
|5
|1
|10
|3
|Юта
|6
|4
|2
|9
|4
|Миннесота
|5
|3
|2
|8
|5
|Сент-Луис
|6
|4
|2
|8
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|5
|7
|Колорадо
|6
|2
|4
|4
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|8
|3
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|4
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|5
|Ванкувер
|5
|2
|3
|6
|6
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|6
|0
|6
|2
|22.10
|02:30
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Торонто – Тампа-Бэй
|5 : 2