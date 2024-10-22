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Сегодня, 07:00

Василевского заменили, а «Тампа» проиграла. Но Кучеров продолжает набирать очки

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
Итоги единственного матча дня в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)
Голы: Нюландер — 4 (Доми), 3:57 — 1:0. Пол — 2 (Хедман, Чаффи), 15:57 — 1:1. Мэттьюс — 3 (бол., Марнер, Нюландер), 21:56 — 2:1. Нюландер — 5 (Макманн), 27:33 — 3:1. Пачиоретти — 2 (Таварес, Тимминс), 29:31 — 4:1. Найз — 2 (Марнер), 34:02 — 5:1. Пойнт — 3 (бол., Кучеров, Хедман), 54:53 — 5:2.
Вратари: Столарз — Василевский (Йоханссон, 29:31, 56:31 — 58:38).
Штраф: 17 — 13.
Броски: 29 (8+11+10) — 34 (11+16+7).
Наши: — - Кучеров (21.39/4/0).
22 октября. Торонто. Scotiabank Arena. 18356 зрителей.

Для «Тампы» cегодняшний матч стал пятым в этой регулярке. И все пять раз основным вратарем в составе «Лайтнинг» выходил Андрей Василевский. Если в первых двух играх он был одним из лучших в своей команде, то следующие две встречи провел посредственно. А пятую и вовсе завалил.

Матчи между «Тампой Бэй» и «Торонто» — уже своего рода классика и дерби для Атлантического дивизиона. Поэтому и вызывают эмоции даже в регулярке. Перед началом игры Андрей Василевский осыпал снегом Моргана Райлли, который разминался возле красной линии. Дерзость в стиле Шестеркина оказалась наказуема — российского голкипера поменяли уже в середине матча.

Свой первый гол Василевский пропустил уже со второго броска, но обвинить его в этом нельзя. Оборона «Тампы» просто забыла о существовании в слоте Вильяма Нюландера, и он с передачи Макса Доми открыл счет в матче.

Зато к Василевскому могут быть вопросы по следующим трем шайбам, которые оказались в его воротах в первой половине второго периода. В первом случае он неловко выронил шайбу перед собой после броска Марнера, во втором — неудачно отбил кистевой Нюландера в собственные ворота, а потом и вовсе пропустил прямой бросок от Пачиоретти чуть ли не с синей линии. После четырех пропущенных шайб матч для российского вратаря закончился.

Не пошла игра и у нападающих «Тампы». Тройка Гюнцель — Поинт — Кучеров выходила на лед в равных составах чаще, чем все остальные вместе взятые, но так и не смогла ничего придумать. Единственную шайбу в ворота «Торонто» в формате 5 на 5 отправили сами игроки «Мэйпл Лифс»: Симон Бенуа спиной добил шайбу в ворота Столарца после броска Ника Пола.

Однако серию из набранных очков Кучеров все-таки продолжил, сделав в большинстве ассист на Поинта. После пяти матчей в активе россиянина 10 (7+3) очков — с запасом лучший результат команды.

Следующий матч «Тампа» проведет уже завтра ночью. Вполне вероятно, что впервые в сезоне Василевский начнет встречу со скамейки. И это очень хороший шанс для шведа Йонаса Йоханссона доказать свою состоятельность — сегодня он был вполне неплох.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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3 Вашингтон 4 3 1 6
4 Айлендерс 5 2 3 6
5 Питтсбург 7 3 4 6
6 Каролина 4 2 2 4
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 5 1 4 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 7 4 3 9
2 Торонто 6 4 2 8
3 Бостон 6 3 3 7
4 Тампа-Бэй 5 3 2 6
5 Оттава 5 3 2 6
6 Монреаль 6 2 4 5
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22.10 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 5 : 2
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