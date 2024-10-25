Легендарный Иван Иван впервые забил в НХЛ! Дела налаживаются?
В ночь на 25 октября «Колорадо» победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Эвеланш» одержали четвертую победу подряд, а одну из шайб забросил уникальный хоккеист — 22-летний чешский форвард Иван Иван.
Первый в истории НХЛ
Иван впервые засветился на радарах лучшей хоккейной лиги мира еще весной — в марте 2024-го он подписал двухлетний контракт с «Колорадо». К сожалению для чеха, внимание на него обратили не из-за навыков, талантов или успешной игры — большой интерес вызвало в первую очередь необычное сочетание имени и фамилии.
Один из комментаторов даже пошутил, что и отчество у спортсмена, скорее всего, Иван. Но ошибся: отца юноши зовут Марек. И именно он решил так назвать сына.
«Мой отец — Марек, а его фамилия — Иван. Поскольку Марек и Иван — это имена, люди всегда задавались вопросом, как его зовут: Марек или Иван? Поэтому он облегчил мне задачу», — рассказывал чех в интервью Colorado Eagles.
Дебюта в НХЛ пришлось ждать долго — впервые на лед Иван вышел только 9 октября против «Вегаса». Зато сразу привлек внимание, ведь стал первым в истории лиги хоккеистом с одинаковыми именем и фамилией. По такому случаю НХЛ даже подготовила отдельную графику.
Дела налаживаются?
К несчастью, кроме забавного инфоповода Иван ничем особенным в октябре не запомнился — и вскоре «Колорадо» объявил о том, что отправляет нападающего в фарм-клуб, «Колорадо Иглс», играть в АХЛ. На этом уровне Иван уже выступал в прошлом сезоне, и достаточно успешно — в 67 встречах набрал 31 (12+19) очко.
Однако вскоре от этой идеи в клубе отказались — ни по бумагам, ни по факту чех не перешел в АХЛ, а остался в «Эвеланш». Более того, с момента новости о переводе он принял участие в каждой игре НХЛ и успел сделать две голевые передачи, а количество его минут на льду увеличивается с каждой встречей.
25 октября в матче регулярки против «Юты» он и вовсе отметился забитой шайбой — первой для него на уровне НХЛ. Менее чем за месяц с дебюта форвард набрал уже три очка. И теперь трудно сказать, что Ивана выделяют только необычные имя и фамилия.
После победы над «Ютой» (четвертой подряд для «Эвеланш») «Колорадо» набрал восемь очков и поднялся на 10-е место в Западной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|11
|2
|Нью-Джерси
|10
|5
|5
|11
|3
|Вашингтон
|6
|5
|1
|10
|4
|Каролина
|6
|4
|2
|8
|5
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|6
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|8
|Филадельфия
|7
|1
|6
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|2
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|3
|Тампа-Бэй
|7
|4
|3
|8
|4
|Детройт
|7
|4
|3
|8
|5
|Торонто
|8
|4
|4
|8
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Бостон
|8
|3
|5
|7
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|7
|7
|0
|14
|2
|Миннесота
|7
|5
|2
|12
|3
|Даллас
|8
|6
|2
|12
|4
|Сент-Луис
|8
|5
|3
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|7
|5
|2
|11
|2
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|3
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
|2
|5
|5
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
|25.10
|02:00
|
Рейнджерс – Флорида
|1 : 3
|25.10
|02:00
|
Торонто – Сент-Луис
|1 : 5
|25.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|2 : 4
|25.10
|02:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|5 : 3
|25.10
|02:00
|
Бостон – Даллас
|2 : 5
|25.10
|04:00
|
Юта – Колорадо
|1 : 5
|25.10
|04:00
|
Калгари – Каролина
|2 : 4
|25.10
|05:00
|
Сиэтл – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|25.10
|05:45
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 2