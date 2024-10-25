Легендарный Иван Иван впервые забил в НХЛ! Дела налаживаются?

Чех пытается закрепиться в «Колорадо».

В ночь на 25 октября «Колорадо» победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Эвеланш» одержали четвертую победу подряд, а одну из шайб забросил уникальный хоккеист — 22-летний чешский форвард Иван Иван.

Первый в истории НХЛ

Иван впервые засветился на радарах лучшей хоккейной лиги мира еще весной — в марте 2024-го он подписал двухлетний контракт с «Колорадо». К сожалению для чеха, внимание на него обратили не из-за навыков, талантов или успешной игры — большой интерес вызвало в первую очередь необычное сочетание имени и фамилии.

Один из комментаторов даже пошутил, что и отчество у спортсмена, скорее всего, Иван. Но ошибся: отца юноши зовут Марек. И именно он решил так назвать сына.

«Мой отец — Марек, а его фамилия — Иван. Поскольку Марек и Иван — это имена, люди всегда задавались вопросом, как его зовут: Марек или Иван? Поэтому он облегчил мне задачу», — рассказывал чех в интервью Colorado Eagles.

Дебюта в НХЛ пришлось ждать долго — впервые на лед Иван вышел только 9 октября против «Вегаса». Зато сразу привлек внимание, ведь стал первым в истории лиги хоккеистом с одинаковыми именем и фамилией. По такому случаю НХЛ даже подготовила отдельную графику.

Дела налаживаются?

К несчастью, кроме забавного инфоповода Иван ничем особенным в октябре не запомнился — и вскоре «Колорадо» объявил о том, что отправляет нападающего в фарм-клуб, «Колорадо Иглс», играть в АХЛ. На этом уровне Иван уже выступал в прошлом сезоне, и достаточно успешно — в 67 встречах набрал 31 (12+19) очко.

Однако вскоре от этой идеи в клубе отказались — ни по бумагам, ни по факту чех не перешел в АХЛ, а остался в «Эвеланш». Более того, с момента новости о переводе он принял участие в каждой игре НХЛ и успел сделать две голевые передачи, а количество его минут на льду увеличивается с каждой встречей.

25 октября в матче регулярки против «Юты» он и вовсе отметился забитой шайбой — первой для него на уровне НХЛ. Менее чем за месяц с дебюта форвард набрал уже три очка. И теперь трудно сказать, что Ивана выделяют только необычные имя и фамилия.

После победы над «Ютой» (четвертой подряд для «Эвеланш») «Колорадо» набрал восемь очков и поднялся на 10-е место в Западной конференции.