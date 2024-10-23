Эксклюзив с Капризовым: топ-старт сезона в НХЛ, рекорды Кучерова и Малкина, футбол с Головиным

Обозреватель «СЭ» начал командировку по Северной Америке с интервью с одной из главных российских звезд НХЛ.

Разгром чемпиона и победа в «новокузнецком дерби» над Бобровским

27-летний лидер «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вместе со своей командой начал новый регулярный чемпионат НХЛ на ура. Мало кто ожидал от клуба, давно завоевавшего репутацию середняка, такой прыти: после шести матчей у «Дикарей» — четыре победы и ноль поражений в основное время. А вот от его звезды после блестящей второй половины прошлого сезона бодрого старта можно было ожидать вполне, и он случился: с 10 (2+8) очками в шести матчах Капризов входит в топ-10 бомбардиров первого месяца сезона. Из россиян, правда, Артемий Панарин, Никита Кучеров и Евгений Малкин еще выше.

Первоначально интервью с Кириллом для «СЭ» планировалось после утренней раскатки «Миннесоты» в день выездного матча с действующим обладателем Кубка Стэнли — «Флоридой». Во время нее я вспомнил недавнее высказывание главного тренера «Уайлд» Джона Хайнса, отметившего, что Капризов всегда улыбается и вносит море позитива в команду. Я присмотрелся к нему на льду — и правда улыбка не сходила с его лица! И отдавал, и пасовал он с огромной степенью одержимости, задержавшись на льду едва ли не дольше всех — что с лидерами на раскатках случается крайне нечасто. Но вот такой у этого парня характер.

Учитывая, что автобус команды уезжал в отель почти сразу, чем дольше Капризов находился на льду, тем меньше, как я осознавал, мы проговорим. В итоге интервью целиком перенеслось в раздевалку Amerant Bank Arena на после матча. Это заставило слегка понервничать, поскольку результаты, игра и настроение в таких случаях бывают разными. То есть в том, что разговор состоится, я не сомневался, но после матчей он опять же чаще всего крайне лимитирован — а уж в случае поражений и неудачной игры...

Но «Миннесота» не просто победила чемпиона в гостях — она сделала из него отбивную. И Капризов снова сыграл в этом одну из заглавных ролей, отдав две голевые передачи. Если в первом случае он просто идеально вложил шайбу в «перо» Марко Росси под бросок с пятачка в одно касание, то во втором создал настоящий шедевр. Отдав за спину пас своему другу Матсу Зуккарелло и тут же получив шайбу обратно, он вышел на ударную позицию и столь правдоподобно замахнулся для броска, что даже его все в хоккее прошедший земляк Сергей Бобровский на это купился и распластался на льду. А Кирилл своим знаменитым «корабликом» спокойно заехал за ворота и выдал оттуда на пустые тому же Зуккарелло. Вот за такие вещи болельщики и сходят от него с ума!

В этом, так сказать, новокузнецком дерби безусловную победу праздновал более молодой форвард. Боб же при 1:5 после второго периода был заменен — как и накануне Андрей Василевский против «Торонто», наш топ-голкипер провел далеко не лучший свой матч. Тем не менее у «Флориды» четыре победы в восьми матчах, и она по-прежнему возглавляет Атлантический дивизион. Так что разгром от «Миннесоты», прошедший, кстати, при полупустых трибунах (будний день, даже более раннее, чем обычно, начало матча — 18.30, расслабленная атмосфера южной Флориды, невообразимо далекое расположение арены в Санрайзе от всех главных мест Майами и окрестностей), спрогнозировать было непросто. Но гости убрали топ-клуб просто в одну калитку.

О том, что думают о Капризове главный тренер и топ-журналист из Миннесоты, расскажу вам в следующем материале. Пока же — разговор с самим Кириллом, который, конечно же, состоялся и для «раздевалочного» формата получился весьма продолжительным, десятиминутным, и содержательным. А прежде я убедился в том, что разговоры об отличном теперь английском нашего героя и его готовности весело и охотно общаться с местной прессой взялись не на пустом месте. Где-то семь-восемь североамериканских коллег окружили Капризова и не отпускали достаточно долго.

— Как вы сами ощущали этот момент, когда сделали круг за ворота Бобровского и отдали Зуккарелло голевой пас? — спросили они.

— Зуки сейчас больше любит бросать, чем в прошлом сезоне! У меня тоже был хороший шанс для броска, но Боб вышел на меня, немножко выдвинулся из ворот — и я решил идти за них. А оттуда уже увидел, что Зуки один.

— Каково вам вообще играть с ним в одном звене после того, как в прошлом сезоне выходили в другом сочетании?

— Мы всегда получаем удовольствие от времени, которое проводим друг с другом! И за пределами льда, и на тренировках, и в игре.

— Согласитесь, что начало сезона получилось для вас хорошим?

— Не знаю. Считаю, что команде старт удался.

— Особенно в защите, правда? Да, вратари играют отлично, но средний показатель в 20 бросков по вашим воротам говорит, что в обороне все действуют качественно. А сегодня — еще и ни одного удаления.

— Да, и мы много говорим об этом. Стараемся не получать глупых удалений — и сегодня это получилось. Играем дисциплинированно, наши вратари (Филип Густафссон и Марк-Андре Флери. — Прим. И.Р.) постоянно делают классные сейвы, а полевые игроки — множество блок-шотов, да и просто играют умно.

После этого настало время для разговора с «СЭ». Перед ним мой коллега Артем Соловьев, бывший хоккеист и детский тренер, наметанным профессиональным взглядом заметил у Кирилла дырку в носке, в котором тот только что играл. И спросил — не примета ли?

— Эти носки просто удобные, ха-ха! — рассмеялся Капризов. — Особо ничего в форме не меняю. Носки поменяю, конечно, но попозже. Спокойно к этому отношусь. Но новые бывают слишком толстые, чуть-чуть неудобные.

Кирилл Капризов провел свой летний отпуск в России. Фото соцсети

Три месяца в деревне

— «Миннесота» — одна из главных сенсаций стартовавшего сезона. Из шести матчей вы в основное время не проиграли ни одного. Что вообще происходит? Удивлены ли вы, если честно? — спрашиваю Капризова.

— Мы хорошо играем в обороне. Может, не так много забиваем, но сзади надежны, и Гас (Густафссон. — Прим. И.Р.) с Флауэром (Флери. — Прим. И.Р.) в порядке. Кроме того, постоянно забиваем первые голы в матче, что облегчает задачу. Вот и выигрываем. А по своей игре — всегда хочется лучшего.

— У вас десять очков, но всего два гола — вы об этом?

— Это у меня классика в начале сезона — голы тяжеловато идут. Но рад, что выигрываем и какие-то голы своим звеном забиваем. Зуки вон сколько уже забил (четыре. — Прим. И.Р.)! Нужно играть так же, а голы, думаю, придут. Надо больше обострений на ворота — и шайбы будут.

— Ваш главный тренер Джон Хайнс сказал мне, что вы приехали на тренировочный лагерь в великолепном физическом состоянии. Поменяли ли что-то при подготовке к этому сезону по сравнению с предыдущим, начало которого вам не удалось?

— Да нет. У меня в принципе все одно и то же. Этим летом я даже долго дома был, два с половиной — три месяца из Новокузнецка почти никуда не уезжал. В деревне жил у себя.

— В Кузедеево?

— Да, с родителями, с семьей, все вместе. Там и тренировался чуть-чуть, свои упражнения постоянно делал, а на лед в город ездил. Месяца за два до начала сезона вернулся в Москву и там работал в зале со своим тренером.

— Вторая половина прошлого сезона у вас получилась роскошной, чего не скажешь о первой. Что помогло раскочегариться?

— Маленько поменял какие-то свои «фишки» в середине сезона, потому что голов вообще не мог забить. Немного расслабился, начал играть в свой хоккей и просто получать удовольствие от него. И все пошло-поехало. Но в плей-офф мы не попали.

— Обидно ли было, что всего четырех очков не хватило до сотни?

— Конечно, приятно, когда ты сто очков набираешь. Думаю, если бы не травма, это получилось бы. Я пропустил игр семь или восемь (в районе Нового года. — Прим. И.Р.), потерял около месяца. Но уже новый сезон, и много об этом не думаю.

Хоккеисты «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (слева) и Джейк Генцел. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Куч в порядке!

— У Никиты Кучерова вон вообще сто передач было в прошлой регулярке. Потрясли ли вас эти цифры, и как думаете — способны ли на них вы сами?

— Куч в порядке! Много об этом говорил. Мы с ним хорошо общаемся. Он великолепный игрок. А насчет себя — не знаю. Наверное, я все-таки больше голов забиваю, чем отдаю. Хотя в начале этого сезона, видите, все наоборот.

— Поздравили ли Евгения Малкина с 500-м голом? Можете ли сами, по-вашему, столько забить и отдать, как он, 800 передач за карьеру?

— Да, поздравил и чуть-чуть пообщался. Поживем — увидим. Главное, чтобы со здоровьем все хорошо было. И получать удовольствие от хоккея. Все-таки Жека в 19 приехал в НХЛ, а я в 23, и то первый сезон был короткий. Можно сказать, почти с 24 начал.

— Тем не менее вы уже опытный энхаэловец, пятый сезон в лиге, ассистент капитана. Хайнс говорил, что вы стали играть намного большую лидерскую роль не только, как раньше, на льду, но и в раздевалке. Можете уже и в раздевалке речь толкнуть?

— Сильно много не разговариваю — так, чтобы чересчур. Бывает, но в целом я спокойный. У нас есть ребята, которые больше меня любят в раздевалке поговорить. Могу только с кем-то по игре быстро обсудить. А чтобы сказать что-то общее, для всех, делаю это не слишком часто. Спокойно к этому отношусь.

— Букву С на свитер не хотели бы получить?

— У нас прекрасный капитан, все отлично. Я доволен, что у меня есть А. Это приятно, но стараешься сильно не обращать на это внимания. Главное — на льду все доказывать своей игрой и вести команду за собой там.

— Хайнс говорит, что вы всегда улыбаетесь. Можете вспомнить, что последний раз повергло вас в злость, вывело из себя?

— Это частенько происходит. Бывает, что-то не получается на тренировках — и начинаю психовать, на себя злиться.

— Вас теперь трое россиян в команде: в конце прошлого сезона присоединился Марат Хуснутдинов, в этом — Яков Тренин. Довольны ли, что есть возможность поговорить по-русски, продолжаете ли опекать Хуснутдинова, у которого подрабатывали таксистом?

— Хорошо, что всегда есть с кем поговорить на родном языке! Здорово, что мы втроем можем быть вместе. И ребята хорошо играют. Марат — молодой еще парень, у него все впереди. В том сезоне он матчей двадцать сыграл, в этом уже видно, что он намного лучше двигается, действует более уверенно. Он будет улучшать свой хоккей.

— Чем ближе окончание вашего контракта (до него осталось меньше двух лет. — Прим. И.Р.), тем больше разговоров на тему того, переподпишете ли с «Миннесотой» или предпочтете другой клуб, с которым реальнее выиграть Кубок. Как бы вы на сегодня в процентном соотношении оценили вероятность того и другого?

— Подождите с контрактом, у меня еще два года осталось. Пока мне сказать нечего. Поживем — увидим. Играть в хоккей надо, сезон начался только!

Хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов с партнерами по команде. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Мне повезло, что я смог сыграть с Дацюком в одном звене

— Летом у вас была еще поездка в Норвегию на благотворительный матч по очень замысловатому маршруту Москва — Стамбул — Гетеборг, а оттуда — на вертолете в Лиллехаммер. Почему вы на эту поездку решились?

— У Зуки (Матса Зуккарелло. — Прим. И.Р.) каждый год игра, он проводит прекрасное мероприятие для всех людей в Норвегии. Собирает ребят из НХЛ — шведы приезжают (Джоэль Эрикссон-Эк, Йонас Бродин. — Прим. И.Р.), североамериканцы — в этом году приехали Болд (Мэтт Болди. — Прим. И.Р.), Фэйбер. Он делает для болельщиков потрясающую вещь — на его благотворительном матче в этом году 10 тысяч человек собралось!

Я решил съездить в этом году, последнем, когда он это делает. Мы с ним очень дружим, близко общаемся. И у меня была виза, возможность туда полететь. С радостью слетал. Прекрасно время провели!

— Летом же вы не смогли поучаствовать в Матче звезд НХЛ и КХЛ, зато сыграли в футбол с Александром Головиным.

— Да, в момент матча звезд не мог прилететь в Москву, так получилось, что надо было быть дома. А с Саней Головиным мы соседи, рядом живем (между родной деревней Капризова Кузедеево и Калтаном, где родился и вырос Головин, 21 км по прямой и 36 — по трассе. — Прим. И.Р.). Он написал: приезжай, поиграем в футбол. Я с радостью приехал.

— Что посоветуете самому громкому новичку из России этого сезона НХЛ — Матвею Мичкову? И согласны ли с теми, кто сравнивает вас с ним по стилю игры?

— Не знаю, кто на кого похож, мне кажется, у каждого свой хоккей. А желаю ему просто успехов и удачи.

— А общались ли с Олегом Знарком, вошедшим в тренерский штаб «Филадельфии», как все говорят, именно «под Мичкова»?

— Да, с Олегом Валерьевичем общаемся. Конечно!

— Он на Олимпиаде в Пхенчхане объединил вас в звене с Никитой Гусевым и Павлом Дацюком. Дацюка в ноябре будут вводить в Зал хоккейной славы в Торонто. Что скажете о нем как игроке и человеке? Ставите ли перед собой задачу стать членом Зала славы?

— Это всегда здорово! Не знаю, что со мной будет, а про Дацюка можно сказать просто: он — легенда. Мне повезло, что я с ним смог сыграть в одном звене и победить на Олимпиаде. И просто поучиться у него — тому, как он ведет себя в раздевалке, на льду, как относится к своему делу, к тренировкам, ко всему остальному. Очень рад за него. Его знают во всем мире, особенно хоккейном, и восхищаются им. Так же восхищался и я.

— Один из самых перспективных проспектов «Миннесоты» — Данила Юров. Не подключало ли вас руководство «Уайлд», чтобы уговорить парня приехать в НХЛ побыстрее?

— Нет, никто не подключал.

— Удивил ли вас отъездом в СКА в 32 года Евгений Кузнецов? И есть ли возраст, в котором вы хотели бы вернуться в Россию?

— Конечно, несколько удивил — я не думал, что он поедет. Но это его решение, и ему лучше знать. Наверное, о причинах надо спрашивать у него. А я сюда только приехал!