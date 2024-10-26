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«Неуравновешенные и истеричные заявления Ротенберга». «Спартак» официально ответил главному тренеру СКА

«Спартак» заявил, что тренер СКА Ротенберг позорит российский хоккей
Михаил Зислис
Обозреватель
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Инцидент со скандированием болельщиков красно-белых в адрес петербуржцев перерос в полыхающий конфликт.

Вечер субботы для хоккейной России внезапно перестал быть скучным. «Спартак» выпустил громкое заявление в адрес КХЛ с просьбой разобраться в поведении главного тренера СКА Романа Ротенберга. Тот ранее обвинил болельщиков московской команды в постоянном использовании нецензурных кричалок в адрес армейского клуба. Матч двух команд, состоявшийся в пятницу в столичном «Мегаспорте», завершился волевой победой петербуржцев со счетом 5:2. По мнению московского клуба, Ротенберг «позволил себе грубые, необоснованные высказывания в адрес наших болельщиков, представителей СМИ и всей КХЛ».

Если бы этим дело ограничилось, то позицию «Спартака» можно было даже посчитать объяснимой. Своих надо не бросать, надо защищать собственных болельщиков. Особенно если считаешь, что они не заслужили обвинения. Ротенберг на эмоциях сразу после окончания игры действительно дал повод детально препарировать свои слова. Но красно-белые не просто продолжили разогревать скандал, а вывели его на новый уровень. Давно не приходилось видеть в официальном документе таких острых цитат без оглядки на лица со стороны одного клуба в адрес другого.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг во&nbsp;время матча со &laquo;Спартаком&raquo; (5:2) в&nbsp;Москве 25&nbsp;октября 2024 года. «Всю игру они орут матом, а дети сидят на трибунах. Кто это допустил?» Ротенберг наехал на болельщиков после победы над «Спартаком»

«ХК «Спартак» считает данные неуравновешенные и истеричные заявления Ротенберга Р.Б. провокационными, порочащими достоинство Лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ, а также направленными на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд, — говорится в заявлении. — Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его. «Спартак» ожидает от лиги оценки данных эпизодов и принятия мер в отношении Ротенберга Р.Б.».

В обезличенном заявлении от имени клуба присутствует откровенный переход на личности, который более привычен в частной беседе в опасном районе в духе «ты кто такой», а не в публичном пространстве. За слова, произнесенные в прямом эфире, можно спросить Ротенберга лично. А кому именно он может отправлять претензии в противоположную сторону — неформальному куратору клуба Геннадию Тимченко, президенту «Спартака» Олегу Усачеву или кто-то еще есть?

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; СКА&nbsp;&mdash; 2:5. Радость хоккеистов гостей после гола. Москва. 25&nbsp;октября 2024.

Вчера я сидел на пресс-конференции напротив Ротенберга и видел, как он кипел. Но разве главный тренер СКА кого-то оскорбил персонально, озвучил хоть один грубый эпитет в адрес лиги, «Спартака», болельщиков? Странно, что в столичном клубе не просто позволяют себе оценочные суждения, но еще и никак их не аргументируют. Если оценивать ситуацию нейтрально, то ничего истеричного в словах Ротенберга не было. Выплеск эмоций — да. Но не более.

Красно-белые обозначили свою позицию на следующий день, когда все переживания должны были схлынуть и к любому вопросу следовало подходить с холодной головой. Однако давние противоречия из кулуарной обстановки выбрались на центральную площадь города, где видны всем. Очевидно, что дело в конфликте, который зародился не вчера, а несколько лет назад. Когда-то Тимченко был первым лицом СКА, Усачев, как человек из его ближайшего окружения, находился рядом и одновременно выходил на новую ступень карьеры Роман Ротенберг. Потом по до конца не известным причинам между функционерами, вместе работавшими в петербургском клубе, начались разногласия.

Главного тренера СКА Романа Ротенберга возмутили кричалки фанатов &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;адрес его команды. Ротенберга возмутили кричалки фанатов «Спартака». Но были ли они оскорбительными и надо ли наказывать клуб?

В причинах конфликта, зародившегося на самых верхах, разбираться сейчас нет ни времени, ни желания, ни смысла. Тем более, когда в ситуации замешана большая политика и противостояние влиятельных людей. Хоккей — это открытая площадка, где видно все. Тимченко охладел к СКА, взявшись в 2015-м году за возрождение «Спартака». Непростые взаимоотношения между КХЛ, где Геннадий Николаевич является председателем совета директоров, и ФХР, которую возглавляет Аркадий Ротенберг, колебались в промежутке от мира до войны. В хоккейном сообществе об этом известно всем.

Нынешнее обострение — продолжение старой истории только в новом контексте. Следовательно, слова Ротенберга стали лишь поводом вспомнить старые обиды на фоне поражения в принципиальном матче, а не подтолкнули к борьбе за справедливость. СКА можно предъявить много вопросов, если захотеть и поставить такую задачу. Но КХЛ молчит. Вместо этого лига должна оценивать высказывания одного человека. Странный подход, не находите? Да и сам стиль высказываний в адрес оппонента выглядит недопустимым — еще и потому, что подрывает корпоративную репутацию клубного хоккея. Очень не хотелось бы, чтобы одна из самых громких афиш КХЛ скатывалась в такую словесную грязь.

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг
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«Всю игру они орут матом, а дети сидят на трибунах. Кто это допустил?» Ротенберг наехал на болельщиков после победы над «Спартаком»
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Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 20 16 4 34
2 СКА 20 14 6 29
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Торпедо 19 10 9 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 18 10 8 21
9 Витязь 19 9 10 18
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 19 11 8 24
3 Нефтехимик 21 8 13 21
4 Металлург Мг 20 10 10 20
5 Ак Барс 16 10 6 20
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7 Сибирь 18 9 9 19
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10 Авангард 18 6 12 13
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