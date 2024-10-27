«Филадельфия» — «Миннесота»: видеообзор матча

«Филадельфия» на домашнем льду победила «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

«Филадельфия» одержала первую победу после шести поражения подряд, набрала 5 очков в 8 матчах и занимает последнее, 16-е место на «Востоке». «Миннесота» впервые в этом сезоне проиграла в основное время и располагается на третьей строчке «Запада» с 12 очками в 8 играх.