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21 октября, 23:15

«Лука Модрич тоже иногда пропускает игры». Ротенберг — после 8:1 над «Витязем»

Ротенберг упомянул Модрича на пресс-конференции после матча с «Витязем»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Роман Ротенберг.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Пресс-конференция главного тренера СКА.

21 октября СКА разгромил «Витязь» (8:1) в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ. После двух периодов армейцы вели со счетом 3:1, а в третьей 20-минутке не оставили никаких шансов сопернику — в ворота подмосковного клуба влетело пять шайб, три из которых уместились в 59-секундный отрезок. Михаил Григоренко отметился хет-триком, за что прямо на скамейке получил вознаграждение от Романа Ротенберга — кепку с логотипом СКА.

Петербуржцы одержали пятую победу в шести последних встречах и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции с 25 очками. А вот что сказал главный тренер петербургских армейцев на пресс-конференции.

Об игре с «Витязем»

«Понимали, что «Витязь» — быстрая команда, играет на контратаках. Очень опасные и сверхмотивированные хоккеисты действовали против нас. Как я уже сказал перед матчем, командная дисциплина всегда побеждает любую мотивацию. Хочу поблагодарить наших игроков за проделанную работу сегодня. Как мы тренируемся, так и играем. Здорово потренировались — здорово сыграли. Есть что улучшить и над чем работать. Сейчас поедем в Мытищи, там нас ждет сильный соперник, который выступает не хуже «Витязя». Готовимся дальше. И хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали на игру. Мы их слышали и видели».

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Почему не играет Рендулич

«А вы поклонник сборной Хорватии по футболу? Лука Модрич тоже иногда пропускает игры, если вы последите за его карьерой. Ничего страшного с Рендуличем не происходит, с ним все хорошо. Он сегодня выспался, потренировался и пообедал. Находится в хорошем настроении, скоро мы его увидим».

О кепке для Григоренко

«Полная импровизация. Слава богу, что эта кепка была у нашего массажиста Влада. Мы ему вернули ее обратно. Надеюсь, что еще не раз попросим ее у него. Он был не против».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

О доминировании СКА

«Хоккей — это суровая мужская игра. Не забиваешь ты, забивают тебе. Мы реализовали свои моменты. Мы все это тренируем постоянно. Сегодня мы увидели высокий уровень и солидную игру с нашей стороны. Понимаем наш потенциал, и я считаю, что не показали сегодня нашу лучшую игру. У нас каждый соперник сильный. Огромная благодарность «Витязю» и болельщикам в Балашихе. Нам есть над чем работать».

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Культурная программа для Деанджело

«На первом месте у нас хоккей. Уверен в том, что у Тони, когда он выиграет вместе с нами [Кубок Гагарина], будет больше времени путешествовать и посмотреть все достопримечательности нашей великой страны. Посещение Красной площади? Это возможно, но после игры со «Спартаком». В Мытищах есть достопримечательности, но не такого уровня, как в Москве. Это не Кремль. Мы хотим, чтобы каждый наш игрок учил историю нашей великой страны. На самом деле Тони очень интересуется культурой и историей России. Он ценит каждый день нахождения здесь».

О гражданстве РФ у Пакетта

«Это личное дело Седрика Пакетта. Если он решил стать гражданином РФ и прошел все процедуры, а президент подписал указ... Я думаю, что нужно уважать это решение и не думать о каких-то «злоупотреблениях «Динамо». Если он хочет стать гражданином России, то мы это приветствуем. Мнения в прессе про какое-то «злоупотребление» — это не совсем правильно, у нас свободная страна. Вы помните историю нашей страны? Раньше была конкуренция между большевиками и меньшевиками. Сейчас же каждый вправе подать запрос на гражданство РФ. Если он прошел эту процедуру, значит, у него все в порядке».

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Воробьев — питерский Сульшер?

«Если сравнивать с таким великим игроком, который забивал в каждом матче, то нужно к этому стремиться. Максимально дорожить моментами и забивать голы. Даст бог, в следующей встрече наши ребята еще более ответственно отнесутся к своим моментам».

Поздравление от Ротенберга

Также Роман Борисович сразу после матча поздравил главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартального с 900-м матчем в КХЛ.

«На данный момент Дмитрий Вячеславович — самый опытный тренер в нашей лиге. Он ставит своим командам основательный и сбалансированный хоккей. Играть против него всегда непросто и очень интересно. Мы достаточно часто пересекались в плей-офф, и могу сказать честно, что каждая такая серия заставляла прикладывать максимальные усилия ради достижения результата. Через противостояние с командами таких тренеров наши хоккеисты прогрессируют быстрее всего. От всей души желаю Дмитрию Вячеславовичу успехов в нашей непростой работе — тысячный матч уже на за горами!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Лука Модрич
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
Роман Ротенберг
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