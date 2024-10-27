«Северсталь» обыграла «Амур» и одержала четвертую победу подряд
«Северсталь» на своем льду всухую обыграла «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.
У череповецкой команды шайбы в этой встрече забросили Данил Аймурзин, Эмиль Пьянов и Никита Коростелев, который также записал на свой счет результативную передачу.
«Северсталь» одержала четвертую победу подряд, проведя свою 1000-ю игру в КХЛ, и поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции (24 очка в 19 встречах). «Амур» с 12 баллами после 20 матчей располагается на предпоследней, 11-й позиции на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Аймурзин — 10 (Ильин), 6:40 — 1:0. Пьянов — 1 (Абросимов, Коростелев), 28:20 — 2:0. Коростелев — 6 (Иванцов, Чуркин), 31:50 — 3:0.
Вратари: Самойлов — Бобков.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (4+11+7) — 31 (11+11+9).
Судьи: Наумов, Соин.
27 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5499 зрителей
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