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В Чехии построят хоккейную арену больше, чем в Санкт-Петербурге. Хозяином станет команда Лиги чемпионов

В Чехии хотят построить самый вместительный хоккейный стадион в мире
Артемий Кутейников
Корреспондент
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«СКА Арена».
Фото Официальный сайт СКА Арены
Амбициозный план боссов «Динамо» Пардубице.

Владелец чешского хоккейного клуба «Динамо» Пардубице поделился планами о строительстве новой арены, которая станет самой большой в мире. Сейчас это звание носит дворец в Санкт-Петербурге, который не используется в этом сезоне КХЛ из-за проблем с безопасностью.

Что случилось

Владелец «Динамо» Петр Дедек опубликовал в соцсети X сообщение с анонсом строительства новой арены, которая станет частью целого комплекса.

«Мы представили городу экономическую выгоду планируемой многофункциональной арены. Она рассчитана на 22 тысячи зрителей во время хоккейных матчей. Общий объем инвестиций в комплекс зданий, который включает в себя, помимо дворца, небольшой зал, гостиницу и гараж, составит 10,5 миллиардов крон (более 417 миллионов евро — Прим. «СЭ»). Ожидаемая дата завершения строительства — август 2027 года. Потенциальный заработок оценивается в общей сложности в 114 миллиардов крон (примерно 4,5 миллиарда евро — Прим. «СЭ») за 30 лет эксплуатации», — обозначил мужчина.

Заместитель мэра Пардубице Ян Грабал даже опубликовал примерный план трибун: нижние рассчитаны на 7518 сидячих мест, 2207 стоячих и 44 инвалидных, средние — на 5699, 50 и 20 соответственно. На верхнем ярусе обустроят только сидячие места (5512) и инвалидные (22). Также запланирована ВИП-трибуна на 1224 места.

Стадион &laquo;СКА Арена&raquo;. Самая большая в мире! В Петербурге открылась суперсовременная арена

Как выступает клуб

«Динамо» идет в группе лидеров чешского чемпионата: после четырех игр занимает четвертую строчку с девятью очками (три победы и одно поражение) — столько же баллов набрали идущие выше «Витковице» и «Спарта». Также клуб выступает в Лиге чемпионов, где после четырех матчей расположился 11-м в единой лиге — у команды две победы и столько же поражений (одно в серии буллитов). В нынешнем сезоне домашние встречи «Динамо» проводит на «Энтерия Арене», вмещающей 10 194 зрителя.

Несколько игроков клуба из Пардубице имеют опыт выступления в КХЛ: вратарь Роман Уилл два сезона отыграл за «Трактор», Роман Червенка — за «Авангард» и СКА, Роберт Коусал — за «Витязь» и «Металлург», Лукас Радил — «Спартак» и рижское «Динамо», Лукас Седлак — за «Трактор». Дольше всего в лиге находился Томаш Зохорна; шесть сезонов провел в «Амур».

«СКА Арена».
Фото Анна Ведякина для «СЭ»

Что с ареной в Санкт-Петербурге

«СКА Арена» изначально официально могла вмещать 21 542 человека, однако в нынешнем сезоне армейцы по соображениям безопасности отказались там играть и вернулись на проверенный «Ледовый дворец». В июне новый стадион пострадал от пожара — были повреждены трибуны и покрытие чаши. Вскоре после этого петербужцы и отказался на нем выступать.

«По оценке экспертов, с учетом масштабов «СКА Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время. В «Ледовом дворце» СКА имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лед первоклассного качества», — говорилось в заявлении клуба.

Что касается вместимости «СКА Арены», то в конце февраля клуб сообщал о ее увеличении до 22 300 мест, а в официальных протоколах после этого значились даже более высокие цифры — более 24 тысяч. 1 марта клуб утверждал, что обновил рекорд посещаемости на хоккейном матче — 23 905 человек.

Пять самых вместительных хоккейных арен в мире:

Название

Вместимость

Владелец

СКА Арена

21 542

СКА, Россия

Белл Центр

21 105

Монреаль, Канада

Юнайтед Центр

19 717

Чикаго, США

Уэлс Фарго Центр

19 537

Филадельфия, США

Литтл Сизарс-арена

19 515

Детройт, США
Хоккей
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