Бабаев: «Ротенберг принес на пресс-конференции трэш-ток. Он хорошо работает с прессой»

Агент Шуми Бабаев оценил высказывания главного тренера СКА Романа Ротенберга на пресс-конференциях.

27 октября КХЛ вынесла Ротенбергу предупреждение за его высказывания после матча со «Спартаком» (5:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Посмотрите, сколько его пресс-конференции собирают просмотров. Я знаю, что люди из разных городов России и за границей смотрят их в прямом эфире. Это весело, это элемент шоу. Роман Борисович принес на пресс-конференцию своего рода трэш-ток, который есть в единоборствах. Вам же интереснее смотреть на него, чем других тренеров, которые два слова не могут вымолвить?

Ротенберг уважительно относится к прессе, отвечает на все вопросы и просит: «Давайте разговаривать открыто. Если вы задаете такие вопросы, я вас тоже могу спросить». Поэтому я считаю, что он хорошо работает с прессой, и это правильно», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».