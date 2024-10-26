Русский форвард в 28 лет вышел на новый уровень в НХЛ. Барбашев — ключевой нападающий «Вегаса» и третий снайпер лиги
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Оттава» — 6:4 (2:3, 1:1, 3:0)
Голы: Годетт — 1 (Рейнхардт, Бернард-Доккер), 2:40 — 0:1. Жиру — 3 (Дженсен, Батерсон), 12:15 — 0:2. Руа — 2 (Пирсон, Пьетранджело), 17:23 — 1:2. Хэг — 1 (Хольц), 17:44 — 2:2. Батерсон — 5, 18:34 — 2:3. Барбашев — 6 (Пьетранджело, Хэнифин), 26:40 — 3:3. Годетт — 2 (бол., Жиру, Штюцле), 37:44 — 3:4. Гертл — 4 (бол., Стоун, Айкел), 56:49 — 4:4. Колесар — 2 (Пирсон, Пьетранджело), 57:49 — 5:4. Барбашев — 7 (п.в., Айкел, Стоун), 58:14 — 6:4.
Вратари: Хилл — Ульмарк (57:54 — 58:14).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (11+8+9) — 39 (12+16+11).
Наши: Барбашев (17.51/2/0), Дорофеев (17.23/2/0) — -.
26 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17564 зрителя.
Пример Ивана Барбашева показывает, как можно перевернуть карьеру и изменить представление о себе уже в статусе состоявшегося хоккеиста. В декабре россиянину исполнится 29 лет — и только в последние годы о нем заговорили, как о форварде топ-6, который оказывает большое влияние на результаты команды.
Барбашев прекрасно начал сезон-2024/25. После восьми матчей уроженец Москвы с семью шайбами возглавляет список снайперов «Вегаса», а по очкам уступает только Марку Стоуну и Джеку Айкелу, партнерам по звену. В лиге больше Ивана забили только Никита Кучеров и Нико Хишир — у них по восемь голов.
В России Барбашев отыграл крайне мало. И только в МХЛ за ХК МВД из Балашихи. Еще по юниорам нападающий отправился в Северную Америку и выбрал для развития лигу Квебека. Три сезона за «Монктон Уайлдкэтс» получились яркими, а результативность росла год за годом. В заключительном чемпионате Иван выбил солидные 95 (45+50) очков за 57 матчей.
Шикарная статистика на юниорском уровне не гарантирует светлого будущего во взрослом хоккее, но время Барбашева в лиге Квебека я вспомнил неспроста. Уже тогда все понимали, что задрафтованный во втором раунде «Сент-Луисом» нападающий наделен большим талантом. Оставалось только раскрыть его на новом — более конкурентном — уровне.
В годы, когда Барбашев заходил в НХЛ, «Блюз» переживали смутные времена. Увольнения тренеров, не попадание в плей-офф в сезоне-2017/18. Ивана двигали между фарм-клубом и основой. Только на четвертый год в системе, когда «Музыкантов» возглавил Крэйг Беруби, россиянин полноценно закрепился в НХЛ и забыл, что такое поездки с «Чикаго Вулвз» по одноэтажной Америке.
Тернистый путь в основу окупился быстро. В сезоне-2018/19 «Сент-Луис» с Барбашевым выиграл Кубок Стэнли. Повторить успех получится через четыре года с «Вегасом», но совершенно в другой роли.
Перерождение форварда началось еще в последние годы карьеры за «Блюз». Первое время Беруби видел Барбашева чеккером в нижних звеньях, для которого сдерживание лидеров соперника важнее набранных очков. Меньшинство «Сент-Луиса» было невозможно представить без воспитанника московского «Динамо». Не стоит удивляться скромной статистике игрока. Только в сезоне-2021/22, когда возросло тренерское доверие, Иван насобирал 60 (26+34) очков. Вдумайтесь: 26 голов! Для человека, который ранее не набирал больше 26 очков за сезон в НХЛ.
Постепенно к Барбашеву возвращалась роль, к которой он привык и по юниорам, и по молодежной сборной России. Из пахаря боттома нападающий вырос в ключевого форварда «Блюз». А обмен в «Вегас» только повысил акции нападающего. В «Голден Найтс» Иван получил место в топ-6, выиграл второй Кубок Стэнли и подписал первый серьезный контракт в НХЛ. За пять лет россиянин заработает 25 миллионов долларов.
Барбашева ценят в «Вегасе» за универсализм. Нападающий такого плана с легкостью дополнит любую тройку. Показательно, как лестно партнеры высказывались об игре с ним. Отец Барбашева Дмитрий рассказывал, как Айкел лично просил его, чтобы сын остался в клубе после чемпионского сезона. «С Барбашевым легко играть. Он выигрывает массу единоборств и хорош у бортов. Я думаю, что его бросок и снайперские навыки недооценивают», — говорил позднее Джек о таланте партнера по звену.
В последнем матче с «Оттавой» Барбашев подтвердил комплименты американца. Иван оформил дубль, и обе шайбы получились очень важными. В начале второго периоде Иван сравнял счет, а на 59-й минуте успокоил концовку, когда «Сенаторз» пытались спасти матч с пустыми воротами. Если россиянин сохранит нынешний темп результативности, то проведет лучший сезон по очкам в НХЛ.
Впрочем, ценность Барбашева для команды выражается не только в голах и передачах. Игроков такого плана уважают партнеры и тренеры за универсализм, бойцовские качества и характер. Возможно, ему и стоило пройти долгую адаптацию в «Сент-Луисе» и повариться в нижних звеньях, чтобы закрепиться в НХЛ в статусе одного из сильнейших двусторонних форвардов лиги.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|11
|5
|6
|12
|2
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|11
|3
|Вашингтон
|6
|5
|1
|10
|4
|Каролина
|6
|4
|2
|8
|5
|Айлендерс
|7
|3
|4
|8
|6
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|7
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|8
|Филадельфия
|7
|1
|6
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|2
|Тампа-Бэй
|7
|4
|3
|8
|3
|Детройт
|7
|4
|3
|8
|4
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|5
|Торонто
|8
|4
|4
|8
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Бостон
|8
|3
|5
|7
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|7
|7
|0
|14
|2
|Миннесота
|7
|5
|2
|12
|3
|Даллас
|8
|6
|2
|12
|4
|Сент-Луис
|8
|5
|3
|10
|5
|Юта
|8
|4
|4
|9
|6
|Колорадо
|8
|4
|4
|8
|7
|Чикаго
|8
|2
|6
|5
|8
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|7
|5
|2
|11
|2
|Вегас
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Сиэтл
|8
|4
|4
|9
|5
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|8
|3
|5
|7
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|2
|26.10
|01:00
|
Вегас – Оттава
|6 : 4
|26.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|26.10
|03:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|2 : 3
|26.10
|04:00
|
Эдмонтон – Питтсбург
|4 : 0
|26.10
|20:00
|
Филадельфия – Миннесота
|- : -
|26.10
|20:00
|
Баффало – Детройт
|- : -
|26.10
|23:00
|
Лос-Анджелес – Юта
|- : -