Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:45

Русский форвард в 28 лет вышел на новый уровень в НХЛ. Барбашев — ключевой нападающий «Вегаса» и третий снайпер лиги

Барбашев оформил дубль в победном матче «Вегаса» против «Оттавы»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Барбашев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
В победном матче с «Оттавой» Иван оформил дубль — это уже седьмой гол в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Оттава» — 6:4 (2:3, 1:1, 3:0)
Голы: Годетт — 1 (Рейнхардт, Бернард-Доккер), 2:40 — 0:1. Жиру — 3 (Дженсен, Батерсон), 12:15 — 0:2. Руа — 2 (Пирсон, Пьетранджело), 17:23 — 1:2. Хэг — 1 (Хольц), 17:44 — 2:2. Батерсон — 5, 18:34 — 2:3. Барбашев — 6 (Пьетранджело, Хэнифин), 26:40 — 3:3. Годетт — 2 (бол., Жиру, Штюцле), 37:44 — 3:4. Гертл — 4 (бол., Стоун, Айкел), 56:49 — 4:4. Колесар — 2 (Пирсон, Пьетранджело), 57:49 — 5:4. Барбашев — 7 (п.в., Айкел, Стоун), 58:14 — 6:4.
Вратари: Хилл — Ульмарк (57:54 — 58:14).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (11+8+9) — 39 (12+16+11).
Наши: Барбашев (17.51/2/0), Дорофеев (17.23/2/0) — -.
26 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17564 зрителя.

Пример Ивана Барбашева показывает, как можно перевернуть карьеру и изменить представление о себе уже в статусе состоявшегося хоккеиста. В декабре россиянину исполнится 29 лет — и только в последние годы о нем заговорили, как о форварде топ-6, который оказывает большое влияние на результаты команды.

Барбашев прекрасно начал сезон-2024/25. После восьми матчей уроженец Москвы с семью шайбами возглавляет список снайперов «Вегаса», а по очкам уступает только Марку Стоуну и Джеку Айкелу, партнерам по звену. В лиге больше Ивана забили только Никита Кучеров и Нико Хишир — у них по восемь голов.

Вратарь &laquo;Тампы&raquo; Андрей Василевский в&nbsp;матче с &laquo;Торонто&raquo; (2:5). Василевского заменили, а «Тампа» проиграла. Но Кучеров продолжает набирать очки

В России Барбашев отыграл крайне мало. И только в МХЛ за ХК МВД из Балашихи. Еще по юниорам нападающий отправился в Северную Америку и выбрал для развития лигу Квебека. Три сезона за «Монктон Уайлдкэтс» получились яркими, а результативность росла год за годом. В заключительном чемпионате Иван выбил солидные 95 (45+50) очков за 57 матчей.

Шикарная статистика на юниорском уровне не гарантирует светлого будущего во взрослом хоккее, но время Барбашева в лиге Квебека я вспомнил неспроста. Уже тогда все понимали, что задрафтованный во втором раунде «Сент-Луисом» нападающий наделен большим талантом. Оставалось только раскрыть его на новом — более конкурентном — уровне.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

В годы, когда Барбашев заходил в НХЛ, «Блюз» переживали смутные времена. Увольнения тренеров, не попадание в плей-офф в сезоне-2017/18. Ивана двигали между фарм-клубом и основой. Только на четвертый год в системе, когда «Музыкантов» возглавил Крэйг Беруби, россиянин полноценно закрепился в НХЛ и забыл, что такое поездки с «Чикаго Вулвз» по одноэтажной Америке.

Тернистый путь в основу окупился быстро. В сезоне-2018/19 «Сент-Луис» с Барбашевым выиграл Кубок Стэнли. Повторить успех получится через четыре года с «Вегасом», но совершенно в другой роли.

Перерождение форварда началось еще в последние годы карьеры за «Блюз». Первое время Беруби видел Барбашева чеккером в нижних звеньях, для которого сдерживание лидеров соперника важнее набранных очков. Меньшинство «Сент-Луиса» было невозможно представить без воспитанника московского «Динамо». Не стоит удивляться скромной статистике игрока. Только в сезоне-2021/22, когда возросло тренерское доверие, Иван насобирал 60 (26+34) очков. Вдумайтесь: 26 голов! Для человека, который ранее не набирал больше 26 очков за сезон в НХЛ.

Постепенно к Барбашеву возвращалась роль, к которой он привык и по юниорам, и по молодежной сборной России. Из пахаря боттома нападающий вырос в ключевого форварда «Блюз». А обмен в «Вегас» только повысил акции нападающего. В «Голден Найтс» Иван получил место в топ-6, выиграл второй Кубок Стэнли и подписал первый серьезный контракт в НХЛ. За пять лет россиянин заработает 25 миллионов долларов.

Барбашева ценят в «Вегасе» за универсализм. Нападающий такого плана с легкостью дополнит любую тройку. Показательно, как лестно партнеры высказывались об игре с ним. Отец Барбашева Дмитрий рассказывал, как Айкел лично просил его, чтобы сын остался в клубе после чемпионского сезона. «С Барбашевым легко играть. Он выигрывает массу единоборств и хорош у бортов. Я думаю, что его бросок и снайперские навыки недооценивают», — говорил позднее Джек о таланте партнера по звену.

В последнем матче с «Оттавой» Барбашев подтвердил комплименты американца. Иван оформил дубль, и обе шайбы получились очень важными. В начале второго периоде Иван сравнял счет, а на 59-й минуте успокоил концовку, когда «Сенаторз» пытались спасти матч с пустыми воротами. Если россиянин сохранит нынешний темп результативности, то проведет лучший сезон по очкам в НХЛ.

Впрочем, ценность Барбашева для команды выражается не только в голах и передачах. Игроков такого плана уважают партнеры и тренеры за универсализм, бойцовские качества и характер. Возможно, ему и стоило пройти долгую адаптацию в «Сент-Луисе» и повариться в нижних звеньях, чтобы закрепиться в НХЛ в статусе одного из сильнейших двусторонних форвардов лиги.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Оттава Сенаторз
Читайте также
Средняя цена машино-мест в паркинге новостроек в Москве превысила 3 млн рублей
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Nvidia ненадолго обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире
СМИ сообщили об использовании Израилем более ста самолетов при атаке на Иран
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Легендарный Иван Иван впервые забил в НХЛ! Дела налаживаются?
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 11 5 6 12
2 Рейнджерс 7 5 2 11
3 Вашингтон 6 5 1 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Айлендерс 7 3 4 8
6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Коламбус 6 3 3 6
8 Филадельфия 7 1 6 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 9 5 4 11
2 Тампа-Бэй 7 4 3 8
3 Детройт 7 4 3 8
4 Оттава 7 4 3 8
5 Торонто 8 4 4 8
6 Баффало 8 3 5 7
7 Бостон 8 3 5 7
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 7 7 0 14
2 Миннесота 7 5 2 12
3 Даллас 8 6 2 12
4 Сент-Луис 8 5 3 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Чикаго 8 2 6 5
8 Нэшвилл 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 7 5 2 11
2 Вегас 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Сиэтл 8 4 4 9
5 Ванкувер 6 3 3 8
6 Анахайм 6 3 3 7
7 Эдмонтон 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 8 0 8 2
Результаты / календарь
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
26.10 01:00
Вегас – Оттава
 6 : 4
26.10 02:00
Нью-Джерси – Айлендерс
3 : 4 ОТ
26.10 03:30
Чикаго – Нэшвилл
 2 : 3
26.10 04:00
Эдмонтон – Питтсбург
 4 : 0
26.10 20:00
Филадельфия – Миннесота
 - : -
26.10 20:00
Баффало – Детройт
 - : -
26.10 23:00
Лос-Анджелес – Юта
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости