«Ак Барс» примет «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за матчем можно на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Республики Татарстан трансляция будет доступна на телеканале «ТНВ-Татарстан».

Клуб из Казани набрал 20 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. Команда Леонида Тамбиева с 19-ю баллами располагается на 8-й строчке на Востоке.

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